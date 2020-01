Um Wut geht es in einem besonderen Tanzprojekt des Jungen Schauspiels: Schwerhörige und gehörlose Schüler zeigen in „#wutuplikethis“, was es mit ihnen macht, wenn sie sich nicht gehört fühlen. Vier Monate lang haben die Jugendlichen der Hartwig-Claußen-Schule mit einem Theaterprofi an der Choreografie gearbeitet. Am Mittwoch, 22. Januar, ist Premiere.