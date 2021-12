Hannover

Brandstiftung an einer Schule in Hannover: Die Polizei hat drei Jugendliche (15, 16, 16) festgenommen, die verdächtigt werden, an der Fridjof-Nansen-Schule im Stadtteil Vahrenheide ein Feuer gelegt zu haben. Die Flammen haben einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte es bereits am Sonntag an der Grundschule gebrannt. Das Trio soll gegen 18.20 Uhr an der Fassade des Gebäudes an der Leipziger Straße einen Zeitungsstapel angezündet haben. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei griffen die Flammen auf Teile der Schule über.

Die Fridjof-Nansen-Schule im Stadtteil Vahrenheide war am Sonntagabend Zielscheibe einer vorsätzlichen Brandstiftung. Quelle: Franson

Zeugen entdeckten das Feuer und verständigten die Rettungskräfte. Die Hinweisgeber konnten auch die Täter beschreiben. Die Feuerwehr schaffte es unterdessen, den Brand zügig zu löschen. Dennoch entstand rund 50.000 Euro Schaden.

Hubschrauber bei der Fahndung im Einsatz

Zeitgleich zu den Löscharbeiten fahndete die Polizei nach den Brandstiftern. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Im Bereich der Dresdner Straße trafen die Beamten gegen 18.30 Uhr auf zwei 16-jährige Jugendliche, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Das Duo war zunächst geflüchtet. „Sie haben versucht, sich unter Büschen und Balkons zu verstecken“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Ohne Erfolg: Sie wurden zügig gefasst.

Zerstört: Scheiben an der Grundschule. Quelle: Franson

Nach der Befragung der Jugendlichen und weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen das Duo und auch gegen einen 15-jährigen Komplizen. Die Ermittler gehen auch davon aus, dass das Trio mehrere Scheiben der Grundschule eingeworfen hatte.

Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen, zur Dienststelle gebracht und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen sie.

Von Britta Mahrholz