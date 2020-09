Hannover

Brandstifter haben am Sonnabend, 12. September, auf dem Engesoder Friedhof in Hannovers Südstadt versucht, eine Benzinzapfsäule der Friedhofsgärtnerei anzuzünden. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu einer anderen versuchten Brandstiftung Anfang September in einer Kleingartenkolonie, die auf der anderen Seite des Friedhofsgeländes liegt.

Am Sonnabend um kurz nach 17 Uhr hatte eine 58 Jahre alte Zeugin Rauch aus Richtung des Friedhofs aufsteigen gesehen. Sie alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Polizisten fest, die Täter in einer öffentlichen Toilette einen Behälter für Papierhandtücher aufgebrochen hatten und die brennenden Tücher dann in einen abgeschlossenen Kasten oberhalb der Benzinzapfsäule der Friedhofsgärtnerei geworfen hatten. Die Flammen waren aber bereits von selbst erstickt, bevor die Polizisten vor Ort waren.

Unbekannte wollen Gartenlaube anzünden

Bereits am 4. September hatten Brandstifter in der Nähe des Engesoder Friedhofs gezündelt. Nach HAZ-Informationen war es auf dem Gelände der Kleingartenkolonie Tiefenriede zu einer Brandstiftung gekommen. Damals war an einer Gartenlaube ein Stück Stoff zwischen einem Tischbein und der Holzwand der Gartenlaube in Brand gesetzt worden. Die Wand wurde durch die Flammen leicht beschädigt. Der Fall wurde erst am Sonntag, 13. September, zur Anzeige gebracht. Die Polizei ermittelt wegen versuchter vorsätzlicher Brandstiftung in mehreren Fällen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner