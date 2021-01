Hannover

Der Bierverlag Linden geht in der Genossenschaft Nordstadt braut auf. Das teilte nun der Vorstandsvorsitzende der Nordstadt-Genossenschaft Marc-Oliver Schrank mit. Für den als Onkel Olli bekannten umtriebige Kioskbesitzer ist die künftige Zusammenarbeit mit Patrick Leonhardt vom Bierverlag nur konsequent. Schon seit einigen Monaten stellen Genossenschaft und Bierverlag lokale Brausen mit dem Titel Bumarana und Rhabarana her. Leonhardt wird künftig Vertriebschef der Genossenschaft. „ Patrick Leonhardt ist Vertriebsexperte. Wir sind überzeugt, dass sich das Bier aus der Nordstadt künftig in noch mehr Supermärkten finden lässt“, sagt Schrank. Über den Kaufpreis des Bierverlages wurde Stillschweigen vereinbart.

Den Bierverlag Linden gab es mehr als zehn Jahre lang. Das junge Team nutzte die Etiketten der Bierflaschen für die Vorstellung von lokalen Musikern, veranstaltete Konzertreihen und unterstützte das „Beat Bolzer Band Battle“, ein Fußballturnier für Bands. Die Genossenschaft in der Nordstadt wurde erst 2017 gegründet. Mittlerweile hat sie etwa 450 Mitglieder und vier angestellte Mitarbeiter. Eine Expansion mitten in der Corona-Krise samt Lockdown wirkt mutig. „Mit unseren Mitgliedern sind wir eine starke Gemeinschaft. Wir wachsen trotzdem langsam und organisch“, sagt Schrank.

Anzeige

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die erste Marketing-Aktion ist schon geplant. Die Genossenschaft möchte am Freitag, 22. Januar, sowie an den künftigen Freitagen insgesamt 700 Kisten Bier verkaufen. Unter dem Titel „Soli-Saufen für Hannover“ werden für jede verkaufte Kiste Bier jeweils 3 Euro an die lokale Clubszene gespendet. Der Lagerverkauf beginnt um jeweils 17 auf dem Rewe-Parkplatz an der Bodestraße 2 in der Nordstadt.

Von Jan Sedelies