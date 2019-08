Hannover

Die Feuerwehr ist am Freitag gegen 20 Uhr zu einem Gasleck in Hannover-Nordhafen gerufen worden. Nach ersten Informationen soll brennbares Gas aus einem Kesselwagen auf dem Gelände der Firma Progas strömen, der an einer sogenannten Umfüllstation steht. Welche konkrete Gefahr von dem Güterwaggon auch mit Blick auf das Gewitter ausgeht, ist noch unklar.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Andreas Hamann sind zwei Löschzüge an der Hansastraße zwischen Mittellandkanal und VWN-Werk vor Ort. Außerdem wurden Kräfte der ABC-Gefahrenabwehr nach Nordhafen entsandt. Darüber hinaus unterstützt ein Techniker von Progas die Arbeiten. Der Einsatz dauert noch an.

Mehr in Kürze.

Von Peer Hellerling