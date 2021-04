Hannover

Zu Ostern sind normalerweise die Gasträume der Restaurants und Cafés voll. In diesem Jahr bleiben sie wegen der Corona-Pandemie leer – aber zumindest beim Lieferservice und den Abholbestellungen bemerken die Gastronomen am langen Osterwochenende ein deutliches Plus.

„Es wird viel mehr bestellt“, sagt Maurizio Manoli vom Amici miei in der Lister Meile. Der Kult-Italiener ist in normalen Zeiten über die Oststadt hinaus ein beliebter Treffpunkt und ein Ort, an dem man Leute sieht und mancher auch gerne gesehen wird. Doch zu diesem Osterfest bleibt nur die Möglichkeit, sich ein bisschen Amici-Atmosphäre per Lieferdienst nach Hause bringen zu lassen. An seine Kapazitätsgrenzen komme er trotzdem nicht, sagt Manoli: „Es muss keiner Angst haben, dass er bei uns nichts mehr zu essen bekommt“, lacht er.

Menüs für die Ostertage

„Fast das Doppelte“ an Bestellungen verzeichnet Thomas Wohlfeld vom Edel-Restaurant Handwerk in der Südstadt über die Ostertage. Er hat extra ein Oster-Lockdown-Menü-2.0 mit vier Gängen kreiert. Im Osterstress ist Wohlfeld mit seiner Mannschaft dennoch nicht. Es ist kein Vergleich zu normalen Ostertagen – aber jeder in seiner Mannschaft sei froh, wenn er ein bisschen was tun könne und allen sei auch das Signal wichtig: „Die Gäste sollen sehen, wir sind noch da und wir werden auch weiter da sein.“

Handwerker Thomas Wohlfeld freut sich über mehr Bestellungen zu den Ostertagen. Quelle: Samantha Franson

Viel zu tun hat auch das türkische Restaurant Tandure am Ihme-Ufer in Linden-Mitte. „Es ist mehr als sonst“, sagt Aytac Savurur. Aber „wenn keine Pandemie wäre, dann wäre das Lokal komplett voll.“ Selbst an diesem vergleichsweise starken Osterwochenende erreiche man gerade mal 30 Prozent der Kapazitäten, die man sonst zu Ostern brauche.

Ordentlich zu tun, aber noch Kapazitäten hat auch Reimann’s Eck in der Oststadt. „Es ist eine gute Nachfrage, aber natürlich kein Vergleich zu normalen Ostern“, sagt Marcus Reinert. Für alle, die noch bestellen wollen, sei auf jeden Fall noch Luft.

Von Heiko Randermann