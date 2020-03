Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover haben am Sonnabend im Stadtteil Brink-Hafen zwei mutmaßliche Altmetalldiebe festgenommen. Die beiden 19 und 27 Jahre alten Verdächtigen hatten sich Zutritt zu dem Gelände eines Metallgroßhandels an der Wohlenbergstraße verschafft. Als sie Kupferkabelzuschnitte und andere Metallgegenstände zum Abtransport auf dem Gelände deponierten, lösten sie die Alarmanlage des Unternehmens aus.

Die Polizei umstellte daraufhin gegen 20.45 Uhr das Firmengelände. Die Einsatzkräfte forderten zudem einen Polizeihubschrauber zur Unterstützung des Einsatzes aus der Luft an. Als die mutmaßlichen Metalldiebe das Gelände verließen, liefen sie den Polizisten in die Arme. Die Verdächtigen ließen sich widerstandslos festnehmen. Die Beamten beschlagnahmten auch den in der Nähe des Tatorts abgestellten Transporter der Diebe.

Die Männer werden sich wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen. Nach dem Abschluss aller Maßnahmen der Polizei durften die Verdächtigen wieder ihrer Wege gehen, da in diesem Fall keinerlei Haftgründe vorlagen.

Von Tobias Morchner