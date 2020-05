List

Sie war zwölf Jahre alt, als sie in dieses Haus zog. „Es war das erste in der Gegend, das wiederaufgebaut war“, sagt Ute Adam. „Ich habe noch in den Trümmern ringsum gespielt, man konnte bis zur Christuskirche sehen.“ Ihre Mutter war damals mit vier Kindern aus Sarstedt dorthin gekommen. Ingeborg Becker hatte nach dem Krieg beschlossen, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Am 2. Juni 1950, vor genau 70 Jahren, eröffnete sie ihre eigene Buchhandlung an der heutigen Lister Meile.

Ein Geschäft mit Tradition: Seit 70 Jahren gibt es die Buchhandlung Ingeborg Becker. Quelle: Benne

„Ich bin eigentlich immer hier gewesen“, sagt ihre Tochter Ute Adam, die das Antiquariat heute führt. Sie steht zwischen Zille-Bildbänden und Klassiker-Ausgaben, Hannah Arendt, Grass, Poe: Alles so dicht in übervollen Regalen, dass sich das Auge zwischen den Details verliert und der Drang zum ziellosen Stöbern erwacht. Es duftet nach altem Papier. In Fantasy-Filmen finden sich in solch verwunschenen Läden geheime Eingänge in verborgene Gegenwelten.

Einst eine linke Buchhandlung

Obwohl sie selbst inzwischen 82 Jahre alt ist, sperrt Ute Adam hier täglich – außer montags – die Tür auf. „Ich liebe diesen Laden“, sagt die Buchhändlerin, die Gottfried Keller zu ihren Lieblingsautoren zählt. „Wenn das hier nicht mein Leben wäre, würde ich hier schon lange nicht mehr stehen.“

Ingeborg Becker eröffnete ihre Buchhandlung 1950 – zuvor hatte sie eine Lehre in einer Buchhandlung an der Limmerstraße gemacht. Quelle: Pribat

Das heutige Antiquariat war anfangs eine Sortimentsbuchhandlung. „Der Taschenbuchständer am Eingang stammt noch aus unseren ersten Jahren“, sagt Ute Adam. Später kauften rebellische Studenten hier Marx-Ausgaben aus der DDR. Um 1968 galt das Geschäft als erste linke Buchhandlung Hannovers.

Regale voller Wissen: In ihrem kleinen Laden hütet Ute Adam Tausende von Büchern. Quelle: Simon Benne

Wohnung über dem Laden

Viel hat sich seither verändert. Die befahrene Ausfallstraße, an der der Laden lag, wurde zur Fußgängerzone. Die Straßenbahn kam unter die Erde. Und aus der Alten Celler Heerstraße 32 wurde die Lister Meile 49. Nur Ute Adam und ihr Geschäft blieben. Ihre Mutter residierte dort bis ins hohe Alter. Sie wohnte über dem Laden, bis sie 2004 starb. Seitdem führt ihre Tochter die Buchhandlung allein. „Es wäre schön, wenn sich irgendwann jemand fände, der das Geschäft übernimmt“, sagt die 82-Jährige, deren Sohn in Zürich lebt. Doch eilig hat sie es mit der Übergabe nicht.

Ein Haus mit Geschichte: Die heutige Buchhandlung liegt rechts der „Wiener Bäckerei“, die auf dieser historischen Postkarte an der Einmündung der Gretchenstraße ist. Quelle: privat

Schröder kaufte Schiller

Sie selbst gibt Buchbinderkurse, und sie verkauft gerne Kinder- und Bilderbücher. „Kinder müssen mit guten Geschichten groß werden“, sagt sie. Zum 50. Geburtstag schenkten Kunden ihr ein witziges Schild, das heute im Schaufenster steht: „Hier erwarb Goethe am 16.5.1810 seine erste Shakespeare-Ausgabe nicht“, steht darauf. Zum 60. Geburtstag gab es ein großes Fest. Der 70. hingegen wird wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis gefeiert.

Witzig: Dieses Schild schenkten Kunden dem Geschäft vor 20 Jahren zum 50. Geburtstag. Quelle: Benne

„Heute kommen auch viele junge Menschen ins Geschäft, die die Atmosphäre schätzen“, sagt die Buchhändlerin. Politiker wie Rolf Wernstedt gehören ebenfalls zu den Kunden. Altkanzler Gerhard Schröder kaufte hier eine sechsbändige Schiller-Ausgabe und Schauspieler Ulrich Tukur einen Band mit Goethe-Gedichten. Titel von der aktuellen „Spiegel“-Bestsellerliste jedoch findet man hier kaum. Einen Computer gibt es auch nicht. „Ich bin ein Fossil“, sagt Ute Adam über die Ränder ihrer Brille hinweg. „Meine Leidenschaft ist nun mal Papier.“

Von Simon Benne