Hannover

Friedrich-Wilhelm Busse habe im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld viele Spuren hinterlassen, erzählt die Bezirksbürgermeisterin Johanna Starke. Um sein jahrelanges Engagement für den Stadtteil zu ehren und zu würdigen und einen Gedenkort zum Erinnern zu schaffen, entschied der Bezirksrat im September, einen Weg nach dem Politiker zu benennen. Jetzt enthüllte Bezirksbürgermeisterin Starke das Straßenschild des Friedrich-Wilhelm-Busse-Wegs nördlich des Messeschnellwegs zwischen Pinkenburger Straße und Pasteurallee feierlich. Der Weg liegt in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Wohnsitzes von Friedrich-Wilhelm Busse und des von ihm gegründeten Bürgerhauses Groß-Buchholz.

Busse habe den Stadtteil aufblühen lassen

Die Gründung des Bürgerhauses war nicht die einzige gute Tat, die der Politiker für seinen Stadtbezirk vollbracht hat. Im Sommer 1985 gründete Busse gemeinsam mit einigen anderen den Pinkenburger Kreis und war jahrelang dessen Vorsitzender. Im neuen Bürgerhaus fand die Vereinigung eine Heimat und der Stadtbezirk ein wichtiges Zentrum für Kunst, Kultur und die Förderung des örtlichen Zusammenlebens. Engagiert setzte sich Busse auch für den Erhalt des historischen Ortskerns und der Dorfgeschichte von Groß-Buchholz ein. Ihm ist die Herausgabe zweier Chroniken über den geschichtlichen Werdegang von Groß-Buchholz zu verdanken. Durch seine Bemühungen sei der Stadtteil regelrecht aufgeblüht, betont Starke. Das Dorf am Rand der Stadt habe sich stetig bis hin zum heutigen attraktiven Stadtteil, mitten in der Landeshauptstadt Hannover, entwickelt.

Bürgermeisterin Johanna Starke enthüllt das Straßenschild für den Friedrich-Wilhelm-Busse-Weg. Mit dabei sind (v.l.) Busses Mutter Renate und Martina Busse, die Witwe von Friedrich-Wilhelm Busse sowie sein Sohn Georg mit seiner Verlobten Tabea. Quelle: Jette Ihl

Mutmacher und Weihnachtsmann

24 Jahre lang war Busse zudem Mitglied des Stadtbezirksrates Buchholz-Kleefeld und setzte sich dort leidenschaftlich für die Angelegenheiten der Bewohner des Bezirks ein. Auch im Rat der Landeshauptstadt Hannover war Busse sechs Jahre lang Mitglied, in denen er ebenfalls großes kommunalpolitisches Engagement zeigte. Johanna Starke habe ihren Kollegen als Mensch kennengelernt, der einem stets Mut zuspricht. „Mädchen du kannst das, mach das“, habe er zu ihr gesagt und sie stets auf ihrer politischen Laufbahn unterstützt.

30 Jahre lang hat Busse zudem den Weihnachtsmann auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt gegeben. Das Andenken an ihn wird also in vielen Herzen weiterleben, betont Starke. Begleitet wird die feierliche Enthüllung des Straßenschildes zum Schluss noch mit dem Gesang des Niedersachsenliedes.

Von Jette Ihl