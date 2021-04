Hannover

Offene Bücherschränke sind unkompliziert und ergiebiger, als mancher denken mag. Vier von ihnen will ich besuchen. Angesichts aktueller Beschränkungen im Alltag gleicht diese Tour einer niederschwelligen Kulturreise durch die hannoverschen Stadtteile Badenstedt, Davenstedt, Oberricklingen und Wettbergen. Aber die Jagd nach neuem Lesestoff für den Corona-Lockdown entwickelt sich zu einer Tour mit Licht und Schatten. Und vor der Leselust kommt der Staufrust.

Hindernisparcours in Badenstedt

Wetterbedingt und etwas hasenherzig bleibt das Fahrrad daheim. Per Auto ist eine Schlängelfahrt durch eine kilometerlange Baustelle nötig. Die Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region Hannover lässt bis Ende 2023 Leitungen, Schienen sowie Teile der Fahrbahn an der Badenstedter Straße erneuern. Seit vorigem Herbst kommen Leitungs- und Gleisarbeiten entlang der Empelder Straße hinzu. Sie bereiten den Bau von drei neuen Hochbahnsteigen vor. Die Trasse zwischen Badenstedter Markt und der Stadtgrenze zu Empelde ist seit Februar dieses Jahres ein Hindernisparcours mit wechselnden Hürden – und mit endlos anmutenden Verkehrsstaus nicht nur zur Stoßzeit.

Irgendwann kommt der Bücherschrank Lenther Chaussee, Ecke Remarqueweg in Sicht. Er steht dort seit 2017. Der Schrank belohnt die Mühen; er gibt einen lange gesuchten Band der – auch verfilmten – „Outlander“-Serie von Diana Gabaldon frei. Dafür wechselt ein historischer Roman aus dem Rucksack in die Open-Air-Bücherei. Das ist die goldene Regel des Büchertauschs: Nimm dir eines, gib eines her. Seit 2005 gibt es die Bücherschränke in Hannover. Der erste steht in Stöcken; alle Lesemöbel werden vom Arbeitslosenprojekt Werkstatttreff Mecklenheide gebaut. Stadtweit gibt es 43 Stück.

Kreuzritter in Davenstedt

Am Davenstedter Markt steht schon seit 2008 ein Bücherschrank. Ein Radfahrer lässt seine Finger durch die Regale wandern und wünscht frohe Ostertage. Aus dem Rucksack kommt der Japaner „Musashi“ in den Schrank; im Austausch für den Schweden „Arn Magnusson“ – Samurai-Story gegen Kreuzfahrergeschichte. Der Wind bläst vergilbte Blätter durch die Arkaden der angrenzenden Ladenzeile.

Seit vielen Jahren ist der Marktplatz in der Debatte. Es geht um Begrünung, Umgestaltung, Neubelebung. Darum, ob der Kulturtreff Plantage hier ein neues Domizil bekommt. Darum, ob neue Gastwirtschaft und Cafés einziehen. Erst einmal gibt es viel Leerstand; das Eiscafé am Markt schloss im vorigen November. Der Bücherschrank aber ist überraschend gut sortiert mit Krimis auch neuerem Datums. Er zeugt ebenso wie die vielen noch vorhandenen Ladengeschäfte davon, dass die Davenstedter ein Auge auf ihr Quartier haben.

Der Butjerbrunnen-Thriller

Noch einmal durch die Baustelle Badenstedter Straße, dann am Bahnhof Linden/Fischerhof vorbei. Als monströses Gerippe aus Stahlträgern grüßen die Reste des ehemaligen Kaiser-Centers. Zum Unwillen vieler Freizeitsportler wird das einstige Sportzentrum abgerissen und macht Platz für einen Büroneubau. Etappenziel ist der Butjerbrunnenplatz mit seinem 2009 installierten Bücherschrank.

Nach mehrfachen Zerstörungen wechselte das Möbel vom Marktplatz näher ran an die Geschäfte auf der Südseite der Wallensteinstraße. Der Schrank ist mustergültig sortiert; er lockt mit Titeln von John le Carré, einem Großmeister des Spionageromans. Der Standort selbst wartet noch auf ein neues, aufgeräumtes Dasein. Seit Jahren läuft das Sanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ für Oberricklingen, aber noch ist kein Umbauplan in Sicht für den in die Jahre gekommenen Butjerbrunnenplatz.

Von Wettbergen zu den Sternen

Finale am Wettberger Bücherschrank. Seit 2019 steht er vor dem Gebäude vom Musikkreis Wettbergen an der Hauptstraße 51. An diesem Punkt wird die Hauptstraße zur Sackgasse; der nördliche Teil der Trasse bis hinauf zur Hamelner Chaussee ist eine Baustelle. Bis Mitte April will die Stadtentwässerung neue Leitungen verlegen; hinzu kommt eine Reparatur an der mit roten Steinen belegten Aufpflasterung der Kreuzung In der Rehre.

Seit Jahren gibt es immer wieder Reparaturarbeiten an diesem Teil der Hauptstraße. Sehr zum Unmut vieler Anlieger, die sich eine langfristige Lösung für ein ewig klapperndes Straßenpflaster wünschen. Der Bücherschrank aber ist eine Oase. Er steht neben der roten Holzskulptur „Sternengucker“ und bietet thematisch passenden Stoff. Frank Schätzings Weltraum-Thriller „Limit“ geht mit. Die Jagd war erfolgreich; der Rucksack ist so voll wie zuvor. Der Staufrust ist vergessen.

