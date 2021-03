Hannover

Rund 150 Menschen sind am Sonnabendmittag einem Aufruf des Bündnisses Seebrücke gefolgt, um auf dem Opernplatz gegen eine Abschottungspolitik an den europäischen Außengrenzen zu demonstrieren. Statt der erwarteten 500 Teilnehmer haben sich zum Auftakt der angemeldeten Veranstaltung aber zunächst nur etwa 150 Menschen in der Innenstadt versammelt. Die Teilnehmer beachten die behördlich vorgeschriebene Corona-Auflangen, halten untereinander Sicherheitsabstände ein und tragen auch Mund-Nasen-Schutz. An einer Lautsprecherstation werden sogar kostenlos FFP2-Schutzmasken ausgegeben. „Wir wollen heute ein klares Zeichen für eine solidarische Welt setzen, in der Rassismus keinen Platz hat“, sagt Aktivistin Henriette Deter von der Seebrücke.

„Wir leben in einem rassistischen System“

Die Seebrücke ist eine loser Zusammenschluss von politischen Parteien sowie Verbänden und Organisationen. Hintergrund der Kundgebung sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 15. bis 28. März 2021, die unter dem Vorsitz der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth vom Stiftungsrat der Stiftung gegen Rassismus organisiert werden.

Unter dem gemeinsamen Motto „Solidarität grenzenlos“ äußern auch die Redner in Hannover Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik: „Die Abschottungspolitik steht exemplarisch für das rassistische System, in dem wir leben“, sagt Aktivistin Deter. Demnach befinden sich zurzeit weltweit mehr als 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Allein im vergangenen Jahr seien mehr als 3100 Schutzsuchende auf den lebensgefährlichen Fluchtrouten gestorben.

„Wir fordern Bewegungsfreiheit für alle Menschen“

Die Seebrücke Hannover fordert sichere Fluchtwege nach Europa und die sofortige Evakuierung aller Lager, in denen die Flüchtlinge unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten würden. „Wir fordern Bewegungsfreiheit für alle Menschen“, sagt Aktivistin Deter.

Die 20-jährige Teilnehmerin Jacqueline König hat als Studentin und angehende Sozialarbeiterin schon persönlich mit der problematischen Situation eines Betroffenen zu tun gehabt. „In meinem studentischen Praktikum habe ich einen jungen Mann kennengelernt, dem die Abschiebung droht“, sagt sie. Dessen Eltern seien in Afghanistan ermordet worden. „Er kam vor drei Jahren nach Deutschland und versucht nun irgendeine Ausbildungsstelle zu bekommen, damit sich seine Aufenthaltsgenehmigung möglicherweise um fünf Jahre verlängert“, erzählt sie.

„Ich fühle mich ohnmächtig“: Demonstrationsteilnehmer auf dem Opernplatz. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch an Niedersachsens Politik äußert Mitorganisatorin Deter Kritik: Dass der Flughafen Hannover-Langenhagen Anfang März erneut für eine Sammelabschiebung bereit gestellt worden sei, unterstütze die rassistischen Tendenzen. Deter selbst fühlt sich angesichts der Flüchtlingsproblematik „ohnmächtig“. „Ich finde es untragbar, dass Menschen auf der Flucht im Mittelmeer sterben“, sagt sie. Etwa 30 Minuten nach dem Beginn verläuft die Kundgebung friedlich und ohne Zwischenfälle.

Von Ingo Rodriguez