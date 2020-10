Hannover

Am kommenden Freitag jährt sich der Anschlag auf die Synagoge in Halle zum ersten Mal. Ein Attentäter hatte zunächst vergeblich versucht, am jüdischen Yom-Kippur-Feiertag in das Gebäude einzudringen, später erschoss er zwei Menschen und verletzte weitere. Das Bündnis bunt statt Braun, dem Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und Parteien angehören, lädt für den 9. Oktober zur Mahnwache gegen Antisemitismus um 16 Uhr auf den Opernplatz ein.

Rund 500 Besucher erwartet

„Angesichts der Gefahren und des Hasses, denen jüdische Menschen ausgesetzt sind, wollen wir ein Zeichen setzen für eine tolerante und friedliche Gesellschaft“, sagt Torsten Hannig vom DGB. „Wir stehen zusammen gegen Antisemitismus und alle menschenverachtenden Kräfte.“ Besucher werden aufgefordert, Kerzen mitzubringen, um Lichter zur Mahnung und zur Erinnerung anzuzünden. Es sprechen unter anderem Vertreter von jüdischen, muslimischen und christlichen Gemeinden.

Die Kundgebung wurde zunächst für 500 Teilnehmer angemeldet, sagt Hannig. Es sei jedoch möglich, dass unter dem Eindruck des jüngsten antisemitischen Angriff auf einen jüdischen Studenten in Hamburg deutlich mehr Menschen kämen. Nach dem Anschlag vor einem Jahr hatten sich auch in Hannover Hunderte bei Kundgebungen versammelt.

Von Simon Benne