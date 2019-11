Hannover

Jede einzelne Kerze wirft nur einen schwachen Schein, doch gemeinsam bilden die vielen kleinen Punkte in der Dunkelheit ein gewaltiges Lichtermeer. Auch die 67-jährige Reinke Huhle zählt zu den mehr als 200 Besuchern, die vor der Liberalen Jüdischen Synagoge in Leinhausen eine Kerze in der Hand halten: „Als Christin möchte ich hier ein Zeichen der Solidarität setzen“, sagt die Lindenerin.

Am Vorabend des Jahrestages der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 haben Hunderte Hannoveraner symbolisch menschliche „Ringe der Solidarität“ um die Synagogen der Stadt gebildet. Der Rat der Religionen, in dem sich die Glaubensgemeinschaften Hannovers zusammengefunden haben, hatte nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle zu der in dieser Art bislang einmaligen Aktion aufgerufen.

„Das gibt uns Hoffnung“

Am jüdischen Zentrum Chabad Lubawitsch in Kleefeld versammelten sich mehr als 100 Menschen, darunter der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck. „Der Anschlag in Halle hat uns alle tief erschüttert“, sagte Marc Simon als Vertreter des Zentrums in seiner Rede. In sehr persönlichen Worten erinnerte der 39-jährige an seine Großmutter, die 1943 aus Breslau nach Auschwitz deportiert wurde und später nach Deutschland zurückkehrte. „Heute müssen wir uns traurig fragen, ob wir unsere Koffer packen müssen“, sagte er. Er sei dankbar für den Ring der Solidarität: „Das gibt uns Hoffnung.“

Zeichen der Solidarität: Am Jüdischen Zentrum Chabad Lubawitsch versammelten sich zahlreiche Menschen und entzündeten Kerzen. Quelle: Rainer Dröse

An der Synagoge in der Haeckelstraße kamen rund 250 Menschen zusammen. Dort warnte Wolfgang Reinbold vom Rat der Religionen vor einer Renaissance völkischen Denkens. „Wo Juden angegriffen werden, sind wir alle bedroht“, sagt er. Es sei die Pflicht der Zivilgesellschaft, sich dem Antisemitismus entgegenzustellen.

„Wir stehen hier, weil wir nicht hinnehmen wollen, wie sich das Gift des Antisemitismus ausbreitet“, sagte Landessuperintendentin Petra Bahr vor der Synagoge in Leinhausen. Auch die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette rief dort zu Solidarität mit den Juden auf. „Dieser Ring ist ein Ring des Lichtes“, sagte sie mit Blick auf das Kerzenmeer. Das Licht stehe symbolisch für Orientierung und Hoffnung. Sichtlich bewegt dankte die Vorsitzende der Gemeinde, Ingrid Wettberg, den Besuchern: „Sie haben uns heute das Gefühl vermittelt, nicht alleine gelassen zu sein.“

Eine Thora-Rolle mit Geschichte Feierlich klang das „Thora ziwa lanu Mosche“ durch die Synagoge: „Moses hat uns die Thora gegeben“. Mit einem feierlichen Gottesdienst ist nach der Solidaritätsaktion eine neue Thora-Rolle in die Liberale Jüdische Gemeinde eingeführt worden. Aus der kostbaren biblischen Schriftrolle wird im Gottesdienst vorgelesen. „Die Thora verkörpert jüdische Identität, sie ist ein Symbol der Freiheit“, sagt Rabbiner Gabor Lengyel. Um 1914 hatten Juden aus Odessa diese Rolle dem Zaren zum Geschenk gemacht. Sie war lange in einem Museum in Puschkin, während des Krieges wurde sie nach Sibirien in Sicherheit gebracht. Im Jahr 2014 erwarb Leo Hepner, eine führende Persönlichkeit des europäischen Reformjudentums, sie in London. Dessen Witwe Regina Hepner hat sie jetzt der Synagoge geschenkt. „Diese Gemeinde war die liebste meines Mannes in Deutschland“, sagt sie.

Von Simon Benne