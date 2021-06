Döhren

Das Bürgeramt Döhren soll umgehend wieder öffnen. Das hat der Bezirksrat in der jüngsten Sitzung einstimmig von der Stadtverwaltung gefordert. Wegen der Pandemie war das Bürgeramt lange Zeit geschlossen. Der Bezirksrat ist sich einig, dass die Bürger auf ein Bürgeramt in erreichbarer Nähe angewiesen sind. Besonders ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen bräuchten gut erreichbare Verwaltungsstellen. „Ich finde den Antrag total gut und richtig“, sagt Grünen-Chef Michael Rinker. Stefanie Matz von der CDU schließt sich dem an: „Der Antrag ist völlig richtig, da sind wir uns alle einig.“ Ein Sprecher der Stadt stellte auf Nachfrage dieser Zeitung eine zeitnahe Öffnung in Aussicht.

„Schließung nicht länger hinnehmbar“

Die Verwaltung hatte die Schließung damit begründet, dass dort die geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden können beziehungsweise, dass unter Einhaltung der Vorschriften nicht wirtschaftlich gearbeitet werden könne. Die SPD-Fraktion erinnert in ihrem Antrag aber auch an die langen Wartezeiten für „so simple Dinge wie die Beantragung eines Reisepasses“. Auch unter Berücksichtigung der nun möglichen Lockerungen in der Stadt sei die Schließung jetzt nicht länger hinnehmbar, so die SPD.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem habe der Oberbürgermeister Belit Onay bei seinem Besuch im Stadtbezirksrat Döhren die Wiedereröffnung des Döhrener Bürgeramtes bei geänderten Pandemiebedingungen zugesagt.

Von Lisa Eimermacher