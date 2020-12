Hannover

Auch ehrenamtliche Helfer brauchen manchmal ein wenig öffentliche Anerkennung – darauf einigte sich der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld vor 20 Jahren und rief den mit 500 Euro dotierten Bürgerpreis ins Leben. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Ruth Bolten, Leiterin der Grünen Damen und Herren an der Medizinischen Hochschule. Die rührigen freiwilligen Helferinnen in grünen Kitteln sind täglich im Krankenhaus unterwegs. Sie besuchen Patienten auf dem Zimmer, trösten, beruhigen, bringen Getränke vorbei und betreuen Kinder, wenn die Erwachsenen einen Krankenbesuch auf Station machen.

Helferinnen brauchen Verstärkung

Die Leidenschaft, mit der sie dieser Aufgabe nachgehe, sei vorbildlich, lobte Bezirksbürgermeisterin Johanna Starke bei der Ehrung die Preisträgerin. Ruth Bolten nutzte im Gegenzug ihre kurze Dankesrede, um für die „Grünen Damen und Herren“ und ihren „Beitrag zur Humanität“ zu werben. Viele der rund 50 Mitglieder der Gruppe seien mittlerweile älter als 70. „Wir brauchen dringend Verstärkung von Menschen, die drei bis fünf Stunden in der Woche Zeit erübrigen können.“

Integrationspreis für Café

Zusätzlich zum Bürgerpreis wurde auch in diesem Jahr der ebenfalls mit 500 Euro dotierte Integrationspreis ausgelobt. Die Preisträgerinnen sind Birgit Saalfrank und Christiane Jäger. Beide gründeten 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle das Café der Nationen in der größten Flüchtlingsunterkunft der Stadt, im ehemaligen Oststadtkrankenhaus.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Mittlerweile ist das Café, das einmal in der Woche geöffnet ist, in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde im Roderbruch untergekommen. Derzeit muss der Kaffeeausschank zwar Corona-bedingt pausieren. Aber sie hofften sehnlichst, dass sie bald wieder Gäste empfangen dürften, sagte Birgit Saalfrank bei der Ehrung. „Wir sind mit Herz und Seele dabei.“ Für den nächsten Sommer planten sie bereits ein großes Sommerfest für geflüchtete Nachbarn, finanziert vom Preisgeld des Bezirksrats.

Lesen Sie auch

Von Gabi Stief