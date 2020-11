Hannover

Im Historischen Museum löste die überraschende Nachricht spontanen Jubel aus: „Das ist wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, sagt Direktor Thomas Schwark. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat beschlossen, für das Museum 13,48 Millionen Euro bereit zu stellen. Das im Jahr 1966 vom Stararchitekten Dieter Oesterlen errichtete Gebäude ist seit Monaten geschlossen und soll von Grund auf renoviert werden.

Bislang hatte die Stadt nur eine Teilsanierung von Erdgeschoss und erstem Stock in Aussicht gestellt. Sie will nur einen Teil der Gesamtkosten von rund 30 Millionen Euro übernehmen. „Mit dem Geld vom Bund können wir jetzt das komplette Museum renovieren und auch unsere neue Dauerausstellung finanzieren“, sagt Schwark. Damit rücke die Wiedereröffnung des komplett runderneuerten Museums im Jahr 2025 in greifbare Nähe.

Sanierung stockte bisher

Für die Finanzspritze aus Berlin hatten sich mehrere hannoversche Bundestagsabgeordnete stark gemacht. Das Geld sei ein wichtiger Beitrag zum Erhalt kulturhistorischer Güter, sagt die FDP-Abgeordnete Ulla Ihnen. „Nun kann die ohnehin schon ins Stocken geratene Sanierung zu einem guten Ende gebracht werden“, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Abgeordneten Kerstin Tack und Yasmin Fahimi.

Museum mobil: Axel von der Ohe und Thomas Schwark am historischen Bulli, mit dem das Museumsteam während der Schließung in der Stadt unterwegs sein soll. Quelle: Tim Schaarschmidt

SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich plädiert unterdessen dafür, die schon für die Sanierung eingeplanten Haushaltsmittel der Stadt nun zu nutzen, um den Sanierungsstau anderer städtischer Kultureinrichtungen wie dem Museum August Kestner und der Freizeitheime schneller abzuarbeiten.

Obwohl das Historische Museum seit dem Frühjahr geschlossen ist, haben die Baumaßnahmen noch nicht begonnen. Unter anderem fehlt noch immer ein Zentralarchiv, in dem die kostbaren Museumsschätze vor Baubeginnen eingelagert werden können. Während der Schließung sollen die Museumsmitarbeiter unter anderem in einem historischen VW Bulli in der Stadt unterwegs sein, um Geschichte zu den Menschen zu bringen. Für das ebenfalls sanierungsbedürftige Museum August Kestner am Trammplatz gibt es bislang noch keine Perspektive für eine Renovierung.

Von Simon Benne