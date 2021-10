Hannover

Die Staatsgewalt war wohl ein bisschen irritiert. Zwei berittene Polizisten kamen vor ein paar Tagen auf den Bahnhofsvorplatz, Schritttempo, sie schauten nach hier, sie schauten nach da, dann schauten sie zum Bahnhof hinüber – und zogen die Zügel an, sodass ihre Pferde abrupt stehenblieben. Was war das? Da machten sich lauter Leute am altehrwürdigen König Ernst August zu schaffen. Sie setzten bunte Tupfer auf das Denkmal, sie hatten sogar ein Gerüst dafür aufgebaut! Die Polizisten, ebenso hoch zu Ross wie der König, schienen sich zu fragen, ob gewöhnliche Sterbliche so etwas dürften. Nur ihre Pferde nahmen die Angelegenheit gelassen und würdigten ihren Bronzekumpel – wie sein Herrchen samt bepüscheltem Helm in schwarze Frischhaltefolie gewickelt – kaum eines Blickes.

Irritierte Polizisten erfahren: Das ist Kunst

Die Szene spielte sich am Tag zwei der sogenannten Schwarmkunst-Aktion ab, bei der die Gehrdener Künstlerin Kerstin Schulz und die hannoversche „Agentur für kreative Zwischenraumnutzung“ dem Denkmal vorm Bahnhof unter öffentlicher Beteiligung vorübergehend eine neue Anmutung verleihen. Wer mag, kann vorbeikommen und rote, weiße, pink- oder orangefarbene Silikontupfer auf den König setzen. Die beiden beunruhigten Polizisten fragten über Funk ihre Zentrale, was zu tun sei. Alles in Ordnung, kam die schnarrende Antwort aus dem Funkgerät. Das sei Kunst. Darüber habe auch schon was in der Zeitung gestanden.

Wer ist der Typ unter der Folie?

Der bunte König ist seit Tagen ein Hingucker, ein Fotomotiv, ein Aufreger. Gelegentlich fragen Passanten: „Wer ist der Typ unter der Folie?“ Viele fragen aber gleich: „Kann ich mitmachen?“ Und etliche wollen wissen: „Was soll das?“

Spaß machen soll es. Gut aussehen. Gespräche auslösen. Und Gedanken in Gang bringen. So lautet, grob zusammengefasst, die Intention der Initiatorinnen. Ingrid Wagemann, Leiterin der „Agentur für Zwischenraumnutzung“, bemüht sich auch mit Blick auf die laufenden Debatten über die Zukunft der Innenstadt, mehr Kunst in die City zu bringen. Sie fragte Kerstin Schulz, ob sie eine Idee habe. Schulz ist schon früher mit Kunstaktionen unter Beteiligung von Laien in Erscheinung getreten. Beispielsweise wurden unter der Bezeichnung „Strich-Code“ 2012 Sonderpreisetiketten unter anderem im hannoverschen Rotlichtviertel verklebt, da ging es um Käuflichkeit. Kerstin Schulz sagte zu Ingrid Wagemann: „Wenn du mir den Ernst August besorgst, habe ich eine Idee.“

Wollen mehr Kunst in die Innenstadt bringen und freuen sich über kreative Beteiligung. Kerstin Schulz (links) und Ingrid Wagemann. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Denkmal gehört der Bahn

Zustimmen mussten die Bahn – der reitende König gehört nämlich weder der Stadt noch den Welfen, sondern dem Transportunternehmen – und der Denkmalschutz. Und das haben sie. Und Kerstin Schulz begann mit der Planung. Die Künstlerin, die schon seit ihrem Studium mit Silikon arbeitet, hatte vor Jahren bei einer Aktion in Braunschweig zum ersten Mal erlebt, wie die gemeinsame Arbeit an einem Kunstwerk Menschen, die sonst mit dergleichen nichts zu tun haben, verändert. „Sie werden auf einmal selbst Künstler.“ Und wenn es lang genug dauere, entwickele die Gruppe einen Gleichklang „wie ein Orchester.“

Die meisten der 100 bis 200 Menschen pro Tag, die das exakt 160 Jahre alte Ernst-August-Denkmal an zwei von vier Seiten (die anderen bleiben frei, damit man noch eine Ahnung hat, wie es sonst aussieht) betupfen, tun das, wie Ingrid Wagemann beobachtet hat, „mit einem Lächeln“. Die Zahl der Selfies mit bepunktetem König im Netz ist inzwischen Legende. Ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass alles klappt.

100 bis 200 Menschen pro Tag haben seit Beginn der Aktion die Spritzpistole angesetzt und Silikonpunkte auf dem Denkmal hinterlassen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dem König „eine kleben“

Und die Debatten, die sich Kerstin Schulz und Ingrid Wagemann wünschen, gibt es ebenfalls: Manche Menschen freuen sich, dass sie dem seinerzeit durchaus despotischen König mal „eine kleben“ können. Andere empfinden das alles als Schändung. „Fünf- bis zehnmal pro Tag werden wir ausgeschimpft“,berichten die Initiatorinnen. Wenn es gut läuft, diskutieren die Menschen untereinander. Ingrid Wagemann würde sich freuen, wenn die Aktion dazu beitrüge, dass die Leute nicht alles in der Stadt für unveränderbar halten. Und dass Ehrerbietung nicht die einzige Form ist, mit der man einem Herrscherdenkmal begegnen kann.

Respekt zumindest hat Kerstin Schulz vor dem Denkmal durchaus – oder eher vor Bildhauer Albert Wolff. Das Standbild sei „fantastisch“ gearbeitet, sagt sie. Sie selbst hat sich fürs Silikontupfen entschieden, weil das Tupfen von Farbe auf Gemälden im Impressionismus aufkam, zu jener Zeit, in der das Denkmal entstand.

Folie wird wiederverwertet

Und warum vorwiegend Rot und Weiß? Das, sagt die Künstlerin, lehne sich an die rot-weiße niedersächsische Landesflagge an. So was assoziiert aber nicht jeder. Einige sagen, Ernst August sehe jetzt aus wie ein Korallenriff. Andere sprechen von Taubendurchfall.

Bei Facebook, das manchem inzwischen offenbar den Stammtisch ersetzt, wird viel über die Aktion gemault: „Von unseren Steuern!“ „Aber wehe, man nimmt Plastikstrohhalme!“ Kerstin Schulz verspricht, die Kunststofffolie werde so weit als möglich wiederverwertet. Beispielsweise in Form von Originalstücken des Schwarmkunstwerks, die man später kaufen kann.

Am Freitag, 29. Oktober, von 15 bis 19 Uhr darf zum letzten Mal gepunktet werden. Der König bleibt danach bis zum Weihnachtsmarkt eingepackt und bunt.

