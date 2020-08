Hannover

Neugierig steckt eine Frau den Kopf durch die Eingangstür. Noch bevor Iskender Karaca ihr erklären kann, dass sein Restaurant The Loft erst in rund eineinhalb Stunden öffnen wird, sagt sie: „Ich wollte nur mal schauen. Schön ist das geworden!“ Karaca bedankt sich. „Das haben wir hier zehnmal am Tag“, sagt er.

Ende Juli hat Karaca mit seinem zehnköpfigen Team das Burgerrestaurant an der Bödekerstraße in der Oststadt eröffnet. Die Lage schätzt er sehr. „Ich bin in der Nähe aufgewachsen. Und die Bödekerstraße kennt einfach jeder Gastronom in Hannover“, sagt er. Bereits nach wenigen Wochen habe er Stammkunden gewonnen, auch der Kontakt zu den benachbarten Restaurantbetreibern sei gut. „Hier ist alles sehr familiär, alle helfen sich gegenseitig“, sagt Karaca. „Ein Laden lebt eben von den Leuten, die es machen.“

„Hier ist alles sehr familiär, alle helfen sich gegenseitig“: Der Inhaber schätzt die Lage an der Bödekerstraße. Quelle: Irving Villegas

Burgerläden liegen im Trend

Auf der Speisekarte im The Loft stehen Steaks, Nudeln, Suppen und Salate – aber hauptsächlich Patties im Brötchen. Dass Burgerläden derzeit so beliebt sind, hat für Karaca zwei Gründe. Einerseits sei es eben ein Trend – so wie auch Dönerläden, Shisha-Bars und Coffeeshops irgendwann plötzlich an jeder Ecke zu finden waren. Karaca hat selbst fast zehn Jahre lang einen Coffeeshop in der Innenstadt betrieben. Und der zweite Grund: „Bei Burgern ist für alle was dabei. Man wird satt, und wenn man noch Pommes und Cola dazunimmt, braucht man den ganzen Tag nichts mehr zu essen“, sagt er und lacht.

Bereits im Januar hatte Karaca mit dem Umbau begonnen, wegen der Corona-Krise verzögerten sich jedoch die Arbeiten. „Ich habe zwar 80 Prozent selbst gemacht, aber ab Mitte März waren ja auch die Baumärkte geschlossen und ich habe kein Material mehr bekommen“, erzählt er. Nun sorge er sich vor einem erneuten Lockdown. „Aber wir müssen einfach das Beste daraus machen. Das Wichtigste ist, dass wir gesund bleiben“, sagt er.

Info: Das Restaurant The Loft öffnet dienstags bis sonntags um 12 Uhr. Die Küche schließt gegen 21 Uhr. Künftig plant Karaca auch ein Frühstücksangebot. Montag ist Ruhetag.

Von Johanna Stein