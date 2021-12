Die Bushaltestelle Scheelenkamp der Linie 121 in Fahrtrichtung Altenbekener Damm wird barrierefrei ausgebaut. Zudem errichtet die Stadt vor der Melanchthonstraße 16 in Hannover-Vahrenwald eine Fußgängerinsel. Für die Bauarbeiten wird der Verkehr auf der Melanchthonstraße durch mobile Ampel geregelt.

Bushaltestelle in Melanchthonstraße wird bis Ende 2021 barrierefrei ausgebaut

Hannover-Vahrenwald - Bushaltestelle in Melanchthonstraße wird bis Ende 2021 barrierefrei ausgebaut

Hannover-Vahrenwald - Bushaltestelle in Melanchthonstraße wird bis Ende 2021 barrierefrei ausgebaut