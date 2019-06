Alle fünf Jahre müssen Busfahrer ein Sicherheitstraining absolvieren, um weiter in ihrem Beruf tätig sein zu können. Denn die Technik in den Fahrzeugen und die Vorschriften entwickeln sich ständig weiter, so dass bereits von den Fahrern erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten regelmäßig aufgefrischt werden müssen.