Bürgerservice verbessern, Platz für Wohnungsbau schaffen und die Schulen technisch aufrüsten – das sind die wesentlichen Forderungen der CDU für den Doppelhaushalt der Stadt Hannover. Den Mehrheitsfraktionen von SPD, Grünen und FDP wirft die CDU ein jahrelanges Missmanagement vor. „Ein strukturelles Defizit von rund 90 Millionen Euro – der tatsächliche Betrag dürfte wohl noch höher sein – ist der sichtbare Beleg dafür“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

CDU : Bäder von privater Gesellschaft betreiben lassen

Die Corona-Krise hat den städtischen Haushalt tief in die roten Zahlen gestürzt. Die Kämmerei rechnet mit einem Defizit von 200 Millionen Euro in diesem Jahr. Mit einem Konsolidierungsprogramm will die Stadt gegensteuern und vor allem bei der Verwaltung sparen. Die Christdemokraten halten eine Aufgabenkritik für längst überfällig. Sie sprechen sich aber dagegen aus, die städtischen Altenheime zu privatisieren. Das hatten Unternehmensberater empfohlen, die die Stadt beauftragt hatte. Die Stadtspitze lehnt eine Privatisierung der Altenheime ebenfalls ab. „Allerdings wollen wir prüfen, ob künftig eine Bäderbetriebsgesellschaft die bessere Form ist, um die maroden Bäder zu sanieren und zu betreiben“, sagt Seidel.

40 Millionen Euro aus Grundstücksverkauf

Hannover sei eine wachsende Stadt und brauche dringend mehr Wohnraum, meint die CDU. Daher schlägt die Fraktion vor, städtische Grundstücke an Investoren zu veräußern. Dadurch flössen rund 40 Millionen Euro in die Stadtkasse, haben die Christdemokraten ausgerechnet.

Noch immer müssen Hannoveraner auf einen Termin in Bürgerämtern und anderen Behörden viele Wochen warten. Die CDU fordert, dass sich die Wartezeit auf eine Woche verkürzen sollte. „Wir brauchen dafür ein besseres Controlling“, sagt Seidel.

Mehr Grün in der Innenstadt

Die CDU wünscht sich eine bessere digitale Ausstattung der hannoverschen Schulen. Zudem müsse eine Schulform wie die Realschule gestärkt werden. In der Verkehrspolitik schlagen die Christdemokraten vor, die bestehenden Radwege zu erneuern und in der Nordstadt ein Fahrradparkhaus zu bauen. In der Umweltpolitik wünscht sich die CDU ein Programm für mehr Grün in der Innenstadt.

Die Parteien im Rat formulieren derzeit ihre Änderungswünsche für den Haushalt 2021/2022. Der Rat entscheidet im März über den Doppelhaushalt. Dann wird sich zeigen, welche Vorschläge eine Mehrheit finden. Meist ist es so, dass sich die Mehrheitsfraktionen ( SPD, Grüne, FDP) auf eigene Forderungen einigen und die Wünsche der Opposition ablehnen.

