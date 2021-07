Hannover

Immer mehr Wahlplakate hängen in Hannovers Straßen – ein Motiv erzürnt jetzt die Gemüter der CDU. Die Satirepartei Die Partei hat in Linden und der Nordstadt Plakate mit der Aufschrift „Nazis töten.“ an die Laternpfähle geheftet. Die CDU sieht darin einen Aufruf zum Töten von Menschen. „Da ist eine Grenze überschritten“, findet CDU-Regionsfraktionschef Bernward Schlossarek.

„Verstoß gegen die guten Sitten“

Schlossarek betont, dass er weit entfernt davon sei, Nationalsozialisten und deren menschenverachtende Ideologie in Schutz zu nehmen. „Als Geschichtslehrer weiß ich, was Nazis angerichtet haben“, sagt er. Aber bei allem Respekt für drastische, provokative Wahlplakate – das Motiv der Satirepartei gehe zu weit. „Das ist ein Verstoß gegen die guten Sitten im Wahlkampf“, sagt der CDU-Mann.

Keine Aufforderung zum Mord

Die Satirepartei hält dagegen und bittet die CDU, auf Satzzeichen zu achten. „Punkt statt Ausrufezeichen: Der Satz ,Nazis töten.’ ist keine Aufforderung, sondern eine Feststellung“, sagt Marc-Oliver Schrank, Spitzenkandidat der Partei in der Nordstadt. Schließlich sei unstrittig, dass Nazis in der Vergangenheit millionenfach Menschen ermordet hätten, und auch jetzt töteten Neonazis Menschen, etwa den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

CDU-Vertreter Schlossarek hält die Botschaft auf dem Plakat dennoch für missverständlich. „Einem schnellen Leser wird der Unterschied zwischen Aufforderung und Aussagesatz nicht auffallen“, sagt er. Insofern bleibe er dabei: „Das Plakat ist grenzwertig.“

Das Plakatmotiv hatte schon einmal Ärger verursacht. Bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Bielefeld kassierte die Polizei die Plakate der Partei ein und provozierte damit einen Rechtsstreit. Am Ende musste die Staatsanwaltschaft die Plakate wieder rausrücken, weil sich der Anfangsverdacht, dass es um eine Aufforderung zu Straftaten geht, nicht erhärtet hat.

Von Andreas Schinkel