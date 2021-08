Kirchrode

Die großen Schlaglöcher sprachen für sich. Derzeit wird die Fahrbahn der Lange-Feld-Straße in Kirchrode erneuert und Geh- und Radwege werden angelegt. Die Stadt hatte die Baumaßnahme vorgezogen, nachdem der Bezirksrat Anfang vergangenen Jahres die Gefahr betont hatte, die vom Zustand der Straße ausgegangen sei. Seit dem 21. Juni ist die Straße für den Autoverkehr gesperrt. Eine Umleitungsstrecke führt über den Bünteweg und die Lange-Hop-Straße. Bis Mai 2022 sollen die Arbeiten andauern. Doch das sind nicht die einzigen Bauarbeiten und Straßensperrungen in Kirchrode.

„Vielmehr kommt es nun zu chaotischen Zuständen rund um die Wasserkampschule, im Zentrum von Kirchrode, im Großen und im Kleinen Hillen, sowie in der Lange-Hop-Straße“, heißt es in einer CDU-Anfrage aus der vergangenen Bezirksratssitzung. Das liege vor allem daran, dass der gesamte Umleitungsverkehr sowohl für die Brabeckstraße als auch für die zusätzliche Vollsperrung der Lange-Feld-Straße über die Lange-Hop-Straße geleitet werde. Lange Rückstaus in den Hauptverkehrszeiten seien die Folge einer neuen Vorfahrtsregelung an der Kreuzung Lange-Hop-Straße, Bünteweg, Sudetenstraße, die den Verkehr aus Bemerode kommend benachteilige.

„Wir sind froh, dass die Straße so schnell saniert wird“, sagt Bezirksbürgermeister Bernd Rödel. Für die Schüler, die dort normalerweise mit dem Rad langfahren, sei es ein Gefahrenpunkt gewesen. „Da haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und es hat geklappt“, betont er. Er könne aber auch verstehen, dass die Bürger wenig Verständnis für die Sperrung und „die Nase voll haben“ von den Baustellen in Kirchrode haben. Aber die Leitungsarbeiten würden ihre Zeit dauern, sagt er.

„Keine Information der Anlieger“

Die CDU-Fraktion kritisierte das Vorgehen der Stadt in ihrer Anfrage im Juli. „Wie so oft“ habe es keine Anliegerinformation im Vorfeld der Sperrung in der Ostfeldstraße gegeben. „Im Laufe des 21. Juni 2021 wurde ohne Vorankündigung die Ostfeldstraße zur Sackgasse.“ An drei Stellen habe es plötzlich Pop-up Schilder, die auf die Sperrung hinwiesen, gegeben – „nicht einmal am frühen Vormittag desselben Tages“. Noch in der Bezirksratssitzung vom 16. Juni habe die Stadt mitgeteilt, dass die Baustellen im Bezirk aufeinander abgestimmt seien. „Auch das trifft in keiner Weise zu“, so die Christdemokraten. Inzwischen ist die Sperrung in der Einmündung der Ostfeldstraße seit dem 27. Juli wieder aufgehoben.

Eine Hinweisbeschilderung gab es in der Tat nicht, räumt die Stadt ein. Am 29. April habe die ausführenden Firma eine Anliegerinformation verteilt – auch an die Grundstücke der Ostfeldstraße. Nach Rücksprache mit dem Rektor bei der Grundschule Wasserkampstraße wurden etwa 50 Anliegerinformationen abgegeben, so die Stadt. Diese sollten von der Schule an die betroffenen Familien und Kinder verteilt werden. Doch das sei nicht die Aufgabe der Schule, bemängelt Saskia Petermann von der CDU.

„Gefährliche Situationen“

Durch die Sackgassensituation in der Ostfeldstraße sei der Verkehr über die Kronsberger Straße ausgewichen. Doch die sei dafür nicht geeignet, da sie durch parkende Autos nur Platz für ein Auto zulasse und Begegnungsverkehr nicht möglich sei. Das habe im Einfahrtsbereich der Tiergartenstraße zu gefährlichen Situationen geführt, da die Autos wieder rückwärts auf diese Straße ausweichen mussten, kritisierte die CDU weiter.

Die Stadt stimmte zu, dass es in der Kronsberger Straße durch die parkenden Autos wenig Platz gebe. Im Bereich der Grundstückszufahrten sei Begegnungsverkehr aber möglich gewesen. Der Einmündungsbereich der Tiergartenstraße in die Kronsberger Straße sei großzügig bemessen, antwortet die Stadt. So könnten Autos problemlos wenden und wieder auf die Tiergartenstraße fahren, ohne rückwärts fahren zu müssen. Zudem betont die Stadt, dass durch diese Verkehrsführung in der Kronsberger Straße langsamer gefahren werde.

