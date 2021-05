Döhren

Jeden Tag steht So-Hee Kwon zwölf Stunden lang im Café, backt 16 bis 18 Kuchen und wartet, dass sie jemand abholt. Auf vielen Kuchen bleibt sie dabei sitzen – manchmal auf den meisten. Wenn manche Kunden sie dann fragen, warum sie weiterhin so viele Kuchen anbiete, sagt sie: „Es ist sonst nicht mein Café“. Das Café Yunana stehe für eine Vielfalt an Kuchen. „Und das möchte ich weiterhin meinen Kunden bieten“, sagt sie. Auch wenn sie den Rest dann abends am Bahnhof an obdachlose Menschen verteilt oder an Ältere, die nicht viel haben. Im Lockdown im vergangenen Jahr hat sie dreimal je 16 Torten und Quiches an die MHH gespendet. Nicht nur, um alle Lebensmittel zu verbrauchen: „Das hatte ich ohnehin vor“, sagt sie.

Bäckerin: „Der Laden lief vor Corona super“

Dabei hat auch sie selbst momentan stark mit der Pandemie zu kämpfen. „Der Laden lief vor Corona super, aber über so einen langen Zeitraum kann man es nicht auffangen“, sagt die Wirtin. Aktuell betreibt sie ihr Café ganz allein. Denn sie kann es sich gerade nicht leisten, ihre Mitarbeiter zu bezahlen. „Ich mache gerade gar keinen Gewinn und muss auf mein Erspartes zurückgreifen, um die laufenden Fixkosten wie Miete, Müll und Gema zu bezahlen“, sagt Kwon. Trotzdem unterstütze sie ihre Mitarbeiter, hauptsächlich Studenten mit Migrationshintergrund, die keine staatlichen Hilfen bekommen, indem sie manchmal für sie Lebensmittel einkauft. Gerade erst sei für das Café die Corona-Hilfe von Januar diesen Jahres angekommen.

Ab dem 1. November musste sie schließen, bevor sie einen Monat später zum ersten Mal „Kuchen to go“ angeboten hat. Die ersten zwei Monate während des Lockdowns sei es noch gegangen, aber mittlerweile seien die Ressourcen aufgebraucht. Die Corona-Hilfen vom vergangenen Jahr seien mit Verspätung, aber für das Café Yunana noch rechtzeitig angekommen. Ohne die Hilfen hätte sie den Laden nicht weiterführen können, sagt die Inhaberin. Die Hilfen von 2020 hätten die Fixkosten abgedeckt. „Ich bin froh darüber“, sagt Kwon. Von anderen Gastronomen habe sie auch gehört, dass die Hilfen zu spät gekommen seien.

„Kuchen to go“

Seit März bietet Kwon in ihrem Café in der Fiedelerstraße 13 „Kuchen to go“ an. Dienstags bis sonntags von 14 Uhr bis 17.30 Uhr hat das Café Yunana geöffnet. Neben Kuchen bietet die 59-Jährige auch Quiches und Pasteten zum Mitnehmen an. Normalerweise gibt es im Café 20 verschiedene Torten- und Kuchen, Frühstück à la Carte und auch herzhafte Speisen wie hausgemachte Nudeln, Pizzen, Suppen und mehr. Einen Lieferdienst anzubieten lohne sich nicht, da es ein viel zu großer Aufwand sei.

Zur Galerie Den Kuchen, der am Ende des Tages übrig bleibt, spendet die Inhaberin an Bedürftige.

Der zugehörige Pizzaladen nebenan ist im Moment gar nicht geöffnet. „Man merkt, dass die Gäste weniger Geld haben“, sagt So-Hee Kwon, die ihr Café vor fünf Jahren in Döhren eröffnet hat. Viele Gäste kenne sie mittlerweile persönlich und bekomme so mit, wie die Menschen von der Pandemie durch Kurzarbeit oder Entlassungen getroffen sind.

Außen- und Innenbereich vermutlich ab Mitte Juni geöffnet

Bei dem derzeitigen Inzidenzwert unter 50 dürfte sie ihre Außenterrasse eigentlich öffnen. „Ich gehöre zu denjenigen, die noch nicht im Mai aufmachen, weil es aktuell noch zu unsicher ist, da der Außenbereich abhängig vom Wetter ist.“ Außerdem dürfe sie nicht alle Tische nutzen wegen der Abstandsregeln und sie rechne ohnehin zunächst mit weniger Gästen. Denn auch die Gäste müssen einige Anforderungen erfüllen – vollständig geimpft zu sein, ein aktuelles negatives Testergebnis oder einen Nachweis zu haben, dass sie eine Corona-Infektion hinter sich haben. „Ich glaube nicht, dass viele so oft Lust haben, einen Test beim Schnelltestzentrum zu machen, nur um einen Kaffee zu trinken“, sagt Kwon. Um das volle Programm anbieten zu können und die Mitarbeiter bezahlen zu können, brauche sie mehr Kundschaft.

Mitte Juni möchte sie den Außenbereich und den Innenbereich gleichzeitig öffnen. „Die Chancen sind sehr gut, dass wir die Innengastro dann hoffentlich mit 50-prozentiger Auslastung aufmachen können“, sagt sie. Ihre Mitarbeiter würden sich freuen, dass es dann wieder losgehe. „Auch mein Pizzabäcker kann es kaum erwarten.“ Sie rechne damit, drei Monate lang geöffnet zu haben, bevor sie wahrscheinlich im September bei wechselhaftem Wetter wieder schließen müsse.

Kwon hat Luftreiniger angeschafft und alle Geräte nachgerüstet, um die Hygiene im Laden zu gewährleisten. Unter anderem hat sie hundert Schnelltests für ihre Mitarbeiter besorgt. Seit Kurzem nutzt die Inhaberin die Luca-App für ihr Café.

Von Lisa Eimermacher