Calenberger Neustadt

Schnitzeljagd, Schatzsuche – das klingt nach draußen, nach Natur, ein bisschen nach Expedition im Urwald. Aber was tun, wenn’s draußen einfach viel zu heiß für so etwas ist? In der Jugendherberge am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg haben sie jetzt, als ganz Deutschland neue Hitzerekorde schrieb, ihre geplante Schatzsuche für 30 Kinder einfach zum Indoor-Vergnügen gemacht. Olivier und Laura (beide 11), Alex (6), und Amelia (3) zum Beispiel waren mit großem Eifer und gutem Spürsinn dabei.

Bei früheren Schnitzeljagden hatten die Organisatoren die Schätze draußen hinter Büschen und Bäumen versteckt, teils sogar vergraben. Diesmal stöberten Olivier, Laura, Alex, Amelia und ihr Vater Slawomir, die sich schon lange auf die Aktion gefreut hatten, durchs dritte Obergeschoss der Jugendherberge. Gleich zu Beginn entdeckte Amelia einen Frisbee auf der Heizung eines Vierbettzimmers der Jugendherberge. Aber das war nur der Auftakt. Am Ende der Suche hatten die Kinder jeweils eine ganze Tasche voller Geschenke beisammen. Damit bei der fieberhaften Suche keinem zu heiß wird, hatten die Jugendherbergsleute kalte Getränke für alle bereit. Kaffee und Würstchen gab es aber auch für alle, denen nicht zu heiß war.

Maximilian (6) und Vater Daniel Kubitza (41) präsentieren ihre Fundstücke in der Jugendherberge. Quelle: Moritz Frankenberg

Zeitgleich an zehn Standorten

Erstmalig veranstaltet der Landesverband des Jugendherbergswerks die Schatzsuche nicht nur in Hannover, sondern zeitgleich an zehn Standpunkten in Niedersachsen. Und sie hatten, damit viele Kinder mitmachen können, die Aktion extra in die Sommerferien gelegt. „Wir wollen mit der Schatzsuche ganz nach unserem Slogan Gemeinschaft erleben“, erklärte Marketingleiter Kai Brandt.

Mehr als hundert Schätze von zahlreichen Kooperationspartnern warteten darauf, gehoben zu werden: vom Kugelschreiber bis zur Phaeno-Tageskarte – die Schatzsucher hofften auf eine Vielzahl von Preisen und wurden nicht enttäuscht. Und sie gingen mit bemerkenswertem Tempo vor. Frühere Schatzsuchen hatten oft 20 bis 30 Minuten gedauert. Diesmal waren schon nach sechs Minuten alle Verstecke gefunden und die Schätze eingesammelt. Laura meinte nach der Suche: „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt herzukommen.“ Besonders hat sie sich über einen Gutschein für eine Trampolinhalle gefreut. Kai Brandts Bilanz nach getaner Arbeit: „Wir wollen das Event im nächsten Jahr noch mal veranstalten.“

Von Jonas Hartwig