Hannover

Rassismus sei ein Virus, das leicht mutiert, hat der Papst jüngst gesagt. Tatsächlich ist Rassismus ein erschreckend langlebiges Übel. Er zersetzt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für alle, die ihm ausgesetzt sind, ist er eine reale alltägliche Bedrohung. Und viel zu lange haben Leute, die das Problem höchstens vom Hörensagen kannten, untereinander darüber diskutiert, ohne Betroffene zu Wort kommen zu lassen.

Wenn eine Anti-Rassismus-Initiative allerdings ausgewiesene, unverdächtige Experten von einer Diskussion ausschließen will, weil diese eine vermeintlich falsche Herkunft, Hautfarbe oder Geschlechtszugehörigkeit haben, wird ebenfalls eine rote Linie überschritten. Eine Debatte, die sich nur im kleinen Kreis gleichgesinnter Menschen ähnlicher Herkunft bewegt, ist keine.

Aktivistinnen und Aktivisten, die sich gegen Diskriminierung einsetzen, schaden ihrem Anliegen, wenn sie selber eine kleinliche, moralisierende Verbotskultur an den Tag legen. Der Wunsch, der weißen, privilegierten Mehrheit endlich einmal den Spiegel vorzuhalten, mag verständlich sein, aber er bringt niemanden voran. Er spielt sogar jenen am anderen Ende des politischen Spektrums in die Hände, die Menschen – aus anderen Gründen – ebenfalls allein nach Herkunft und Abstammung beurteilen.

Hannover hätte nicht einknicken und die Diskussionsveranstaltung mit dem Afrika-Experten Helmut Bley absagen dürfen, nur weil eine Initiative sich an seiner Teilnahme stieß. Der Wissenschafts- und Meinungsfreiheit hat sie damit keinen Dienst erwiesen. Intoleranz darf in Deutschland keinen Platz haben. Auch nicht, wenn sie im Namen der Tugend auftritt.

Von Simon Benne