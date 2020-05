Hannover

Auf den ersten Blick scheint die Sache klar zu sein: Wer stationär in einem Krankenhaus untergebracht ist und eine Wahlleistungsvereinbarung mit Chefarztbehandlung unterzeichnet, hat Anspruch darauf, vom leitenden Arzt – oder einem gesondert benannten Vertreter – behandelt zu werden. Doch was passiert, wenn der Chef plötzlich verhindert ist oder gar absehbar außer Haus ist, also die Wahlleistung nicht erbringen kann? Ein 50-jähriger Patient, der 2018 gut zwei Wochen in einem hannoverschen Krankenhaus lag, und seine Privatversicherung weigerten sich, für im Zuge von Verbandswechseln mehrfach in Anspruch genommenen Narkosen den geforderten Betrag von 1827 Euro zu zahlen. Der Patient sei nicht vom Chefarzt oder seinem Stellvertreter betäubt worden, sondern von anderen Medizinern. Über das Amtsgericht Hannover landete der Fall schließlich beim Landgericht.

Kongress kam nicht überraschend

Die Klinik hatte den Patienten verklagt, wollte diesen zur Zahlung der 1827 Euro zwingen. Das Amtsgericht gab dem Krankenhaus in weiten Teilen recht, sprach der Einrichtung gut 1400 Euro zu. Doch mochte schon die erste Instanz der Klage nicht in Gänze stattgeben, hatte der Chefarzt der Anästhesiologie in dem entsprechenden Zeitraum schließlich zwei Tage lang an einem Kongress teilgenommen – und das war nun wahrlich kein überraschendes Ereignis.

In der Wahlleistungsvereinbarung lautete die maßgebliche Passage: „Für den Fall der unvorhersehbaren Verhinderung des leitenden Arztes der jeweiligen Fachabteilung bin ich mit der Übernahme seiner Aufgaben durch seine benannten ständigen ärztlichen Vertreter einverstanden.“ Doch glänzte der Chefarzt nicht nur während des Kongresses durch Abwesenheit, sondern auch an etlichen anderen Tagen. Dem Patienten wurden dann handschriftliche Vertretungsvereinbarungen vorgelegt, in denen es beispielsweise hieß: „Chef anderweitig gebunden, Termin nicht haltbar.“

Begründungen waren dürftig

Vor Gericht vertrat die Klinik den Standpunkt, da sich der 50-Jährige in einigen Fällen mit einer Narkotisierung durch andere Ärzte bereiterklärt habe, dürfe man die Wahlleistungsvereinbarung durchgängig bei der Abrechnung zugrunde legen. Der Patient hielt dagegen: Die Begründungen, warum ihn der Chefarzt nicht unter seine Fittiche genommen habe, seien unzureichend und damit unwirksam. Ein lapidares „Chef anderweitig gebunden“ reiche nicht aus, um eine „unvorhersehbare Verhinderung“ des leitenden Mediziners zu belegen.

Auch die Berufungskammer des Landgerichts unter Vorsitz von Richter Christian Kleybolte gab dem Klinikum zu verstehen, dass seine Argumentation auf tönernen Füßen steht. Schon beim Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung sei absehbar gewesen, dass der Chef-Anästhesist an diversen anderen Operationen beteiligt sein würde – und das seien sicherlich nicht alles ungeplante Eingriffe gewesen. Auf der anderen Seite hätte der Patient natürlich auch auf diese Wahlleistung verzichten können.

Um die Kosten nicht ausufern zu lassen, regte die Zivilkammer 2 schließlich einen Vergleich an – mit Erfolg. Somit wird der Patient nun 360 Euro an eine der Klinik verbundene Einrichtung überweisen, und der Chefarzt kann wieder ungestört seinen Geschäften nachgehen.

