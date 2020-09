Hannover

Mit Gottvertrauen und Findigkeit haben sie bisher noch immer eine Lösung gefunden: Allen Corona-Einschränkungen zum Trotz hat das Ensemble der Gospelkirche immer wieder Möglichkeiten aufgetan, weitersingen zu können – teils virtuell oder in kleinen Gruppen. Doch die Aussicht auf den nahenden Herbst macht die Sänger jetzt ratlos.

„Derzeit proben wir im Freien vor der Erlöserkirche. Bei schlechtem Wetter haben wir auch schon unter Regenschirmen gesungen, aber das ist keine Dauerlösung“, sagt Chorleiter Jan Meyer. Seinen großen Gospelprojektchor hat er derzeit in Gruppen zu je 40 Sängerinnen und Sänger aufgeteilt. „Jetzt aber wird es langsam kälter und auch früher dunkel“, sagt eine der Sängerinnen, „und bisher haben wir keine Möglichkeit gefunden, im Winter zu proben – für uns alle wäre wahrscheinlich sogar die Marktkirche zu klein.“

Chöre probten bislang in Parks

Seit 2001 firmiert die Erlöserkirche in Linden-Süd als Gospelkirche. Mit rund 100 Aktiven ist der dortige Gospelchor einer der größten Deutschlands; bis Corona kam, waren die Gottesdienste dort oft überfüllt. Inzwischen gelten Konzerte und Proben als potenzielle Superspreaderevents. Das Singen in Chören birgt ein hohes Ansteckungsrisiko – und entsprechend streng sind die Auflagen. Das Land empfiehlt Chören, in geschlossenen Räumen und auch im Freien wegen der vermehrten Luftverwirbelungen einen Mindestabstand von drei Metern zwischen den Sängern einzuhalten.

Großes Ensemble: Vor Corona füllte der Chor auch geräumige Kirchen. Quelle: privat

„In den vergangenen Wochen haben viele Chöre in Parks proben dürfen“, sagt Wolfgang Schröfel, Ehrenpräsident des Niedersächsischen Chorverbandes. In Freizeitheimen dürfen Chöre unter bestimmten Voraussetzungen wieder gemeinsam singen, ebenso in Schulaulas, sofern die Schulleitungen mitspielen. Für kleine Ensembles sei das praktikabel. „Große Chöre jedoch stehen vor großen Schwierigkeiten“, sagt Schröfel.

„Wir suchen für die nächsten Monate eine Art Messehalle – auch eine überdachte Fußballtribüne wäre in Ordnung“, sagt Kantor Jan Meyer, der auch Gospelreferent der Landeskirche ist. „Hauptsache, es ist überdacht und regensicher.“

