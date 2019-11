Hannover

Natürlich sind sie auch in Hannover dabei: die Ladies in Red, die bei kaum einem Konzert fehlen, seitdem Chris de Burgh vor nunmehr 33 Jahren seine Ehefrau Diane in ihrem atemberaubenden roten Kleid besungen hat. Die weiblichen Fans im Kuppelsaal des HCC tragen die Farbe der Liebe in vielen Varianten: als Shirt, als Bluse, als Hose, als Blazer, als Strickpulli, als Weste, als Schal und – natürlich – als Kleid. Aber auch die Herren der Schöpfung sorgen für die passende Stimmung, indem sie mit Leuchtstäben verschiedener Couleur oder, bei Ermangelung derselben, mit ihren Handytaschenlampen winken.

Samtweich und temperamentvoll

Chris de Burgh, der vielleicht bekannteste Ire der Popgeschichte, ist nach seiner Solo-Tour von 2018 erneut in Deutschland. Diesmal hat er seine Band dabei: Keyboarder Nigel Hopkins, Bassgitarrist Dave Levy, Ex-Robbie-Williams-Gitarrist Neil Taylor und Schlagzeuger Phil Groyssboeck liefern eine im besten Sinne grundsolide musikalische Show.

Chris de Burgh begeistert seine Fans nicht nur mit seinem Song „Lady in Red“. Quelle: Samantha Franson

Die Hauptattraktion allerdings ist der 71-Jährige selbst. Er sorgt beim Publikum schon für Begeisterungsstürme als er zur Ouvertüre seines Konzeptalbums „ Moonfleet & Other Stories“, veröffentlicht 2010, die Bühne betritt. Der erste Song des Abends, „The Light of the Bay“, offenbart die noch immer samtweiche Stimme des Iren, das direkt im Anschluss gesungene „Have a care“ sein auch für rockige Stücke passendes Temperament. Dass de Burgh nicht jeden der hohen Töne perfekt trifft – etwa bei der gefühlvollen Ballade „Go Where Your Heart Believes“ – ist durchaus sympathisch: Hier wird live und wahrhaftig musiziert, und da hat die Perfektion eines Studioaufnahme nichts zu suchen.

Abenteuergeschichten und Nostalgie

Das Konzept dieser „Classical Album Tour“ ist interessant: Chris de Burgh spielt zwei seiner mittlerweile mehr als zwanzig Studioalben komplett durch. Neben „ Moonfleet“, das er als sein persönliches Lieblingsalbum bezeichnet, hat er „Into the Light“ aus dem Jahr 1986 mitgebracht – jene Kompilation, die ihm international zum Durchbruch verhalf und eben jene Hymne an die rotgewandete Dame seines Herzens enthält. Aber bevor die Ladies in Red gefeiert werden, nimmt de Burgh das Publikum auf eine abenteuerliche Seereise mit, Piraten, verborgene Schätzen, Stürme und eine große Liebe inklusive. Das 2010er Album zeigt eindrucksvoll die Vielseitigkeit des Sängers. Schade ist nur, dass das Orchester nicht dabei ist, das die Studioaufnahmen gespielt hat. Die entsprechenden Parts werden passgenau eingespielt, aber so ein Live-Orchester, das hätte schon was.

Weniger in sich geschlossen, dafür aber voller nostalgischer Ohrwürmer ist das 1986er Erfolgsalbum „Into the Light“, das nach der Pause auf dem Programm steht. Nun leben die Achtzigerjahre wieder auf, Chris de Burgh hat sein weites Leinenhemd aus dem ersten Teil der Show gegen einen schwarzen Blouson eingetauscht und lässt mit „Last Night“ so manche Disco-Erinnerung wieder aufleben. Das Publikum feiert diesen Ausflug in die Vergangenheit frenetisch, und auch der Sänger selbst fühlt sich in dieser Musik offensichtlich nach wie vor ganz zu Hause. Nach nur wenigen alten Songs wird im Parkett ausgelassen mitgetanzt. Zwischendurch wird de Burgh kurz politisch und lässt verlauten, was er als Ire vom Brexit hält: gar nichts. Dann erklingt die Anti-Kriegs-Ballade „Borderline“ von 1982, anrührend wie damals im Schatten der Falklandkriege. Keine Frage: Chris de Burgh hat auch nach mehr als 3000 Livekonzerten noch jede Menge zu sagen.

Von Juliane Moghimi