Ob Tango oder orientalische Folklore, Lesung, Reggae oder Punk – mit einem vielfältigen Programm hat das City Flow Festival am Wochenende in Linden gezeigt, dass Kultur auch in der Corona-Krise geht. Bunt, mobil und über Sprachgrenzen hinweg. Moderiert wurde auf Deutsch, Arabisch, Spanisch und Englisch. Um das Publikum nicht zu sehr auf einer Stelle zu konzentrieren, gibt es zwei Bühnen, eine schwimmende und eine stationäre im Ihmepark, derweil zieht die Wasserbühne auf dem Floß, das Hobbybastler von Makers for Humanity gebaut haben, gemächlich zwischen Ihme-Zentrum und Dornröschenbrücke hin und her.

Das Floß mit der Wasserbühne fährt einfach davon. Quelle: Nancy Heusel

Projekt von Kargah und der Statteilkultur

Auf die Beine gestellt hat der Verein Kargah das Festival zusammen mit der Stadtteilkultur und dem Freizeitheim Linden. Wie Laura Heda, die bei Kargah das Projekt „Wir Werkstätten“ verantwortet sagt, habe man sich schon Anfang 2021 überlegt, wie man pandemiekonform mehrsprachige, migrantische Kultur auf die Bühne bringen könnte.

Das Dialogat Duo spielt Weltmusik unter anderem aus Syrien und dem Libanon. Quelle: Nancy Heusel

Herausgekommen ist ein mobiles Konzept, das in ähnlicher Form, aber mit anderen Akteuren am 26. August auch noch mal am Sahlkamp läuft. Während beim Ihme-Island-Festival in Linden das Floß den mobilen Part übernimmt, setzt man am Saiten-und-Tasten-Spaziergang am Sahlkamp auf das Lastenfahrrad.

„Wir bringen Hannover in Bewegung“

Insgesamt 15 Initiativen aus Linden und der Nordstadt, darunter Spokusa und die Linden Legendz, sind bei dem Open-Air-Event am Ihmeufer beteiligt: „Wir bringen die Stadt in Bewegung“, sagt Moderator Juan Munoz, Azubi bei Kargah, zum Auftakt am Sonnabendnachmittag, „Wir zeigen, dass Hannover trotz Corona pulsierend ist.“ Amar Zin vom Dialogat Duo, das sich auf klassische arabische Musik spezialisiert hat, sagt, es mache einfach Spaß, dabei zu sein.

„Endlich ein Festival, das nicht ausfällt“

Eigentlich macht Heinz Schumacher aus Ronnenberg eine Radtour, am Festival ist er nur zufällig vorbeigekommen. Quelle: Nancy Heusel

Heinz Schumacher (56) aus Ronnenberg-Ihme-Roloven ist auf seiner Radtour eher zufällig vorbeigekommen, findet das aber eine „schöne Aktion“, auf seiner 50-Kilometer-Tour ist die musikalische Pause am Wasser auf alle Fälle eine willkommene Abwechslung.

Einfach mal reinschnuppern ins Programm: Janne (li., 27), Johanna (26) und Florian (30, re.). Quelle: Nancy Heusel

Die Studentinnen Janne (27) und Johanna (26) und Doktorand Florian (30) haben erst tags zuvor auf einem Plakat von dem City Flow Festival gelesen und wollen einfach mal hineinschnuppern in das Programm. Matthäus (42) und Olivia (40) sitzen auf einer Bank, genießen die „letzten Sonnentage“, wie er sagt und freuen sich, dass das City Flow Festival stattfindet und nicht abgesagt worden ist, wie andere Open-Air-Events angesichts der steigenden Infektionszahlen. Außerdem sei das Ufer gegenüber des Ihme-Zentrums auch eine gute Location, findet sie.

Tango mit 84 Jahren

Der ehemalige Sportlehrer Victor ist auch mit 84 Jahren noch topfit und lässt seine Partnerin Marlena über die Bühne gleiten. Quelle: Nancy Heusel

Vor der Bühne im Ihmepark ist ein Bereich mit Sitzplätzen abgesperrt, hier herrscht Maskenpflicht, nur wer sitzt, darf den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Auf der Bühne der Bühne zeigt ein Paar der Grupo Intercultural Canela Peru gerade eine Tangoeinlage: Tänzerin Marlena weist darauf hin, dass ihr Partner Victor immerhin schon 84 Jahre alt ist. Victor Schmidthauer, ein ehemaliger Schulsportlehrer, der unter anderem den inzwischen verstorbenen Handballnationalspieler Frank Dammann entdeckt hatte, hat sich seine Fitness einfach bewahrt.

Das City Flow Festival läuft am heutigen Sonnabend noch bis 22 Uhr, um 18.30 Uhr lassen die Makers for Humanity noch ein besonders Kunstboot zu Wasser, um 20 Uhr tritt die Punk-Combo „Pisscharge“ auf.

Von Saskia Döhner