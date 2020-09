Hannover

Die Corona-Krise hat den Cityhandel schwer getroffen – aber auch schon vorher befand sich die Innenstadt in einem harten Strukturwandel. Zunehmend wandern Kunden ins Internet ab, die Hauptfunktion der Innenstadt als Handelsort steht infrage. Oberbürgermeister Belit Onay hat am Freitag eine Initiative angekündigt, in der Bürger und Innenstadtanlieger über die künftigen Schwerpunkte der Innenstadtentwicklung diskutieren sollen.

Onay sieht Handlungsbedarf für Hannovers Innenstadt

„Es besteht Handlungsbedarf“, sagte Onay bei einer Vorstellung des Projekts gemeinsam mit Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette, die den Dialog managen soll. „Ziel muss es sein, das Stadtzentrum in seiner Gesamtheit aufzuwerten, es nachhaltig attraktiver und damit lebenswerter zu machen.“

Noch ist Hannovers Innenstadt ein Handelsmagnet – sogar bei schlechtem Wetter. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Erster Baustein des neuen Innenstadtdialogs soll ein groß angelegtes Beteiligungsverfahren sein, in dem die Stadtspitze bei den verschiedenen Nutzergruppen der City abfragt, welche Wünsche, Ideen und Sorgen es gibt. Die Diskussionen sollen sowohl in Begegnungen wie auch digital geführt werden. Parallel ist eine repräsentative Erhebung in der Gesamtbevölkerung Hannovers geplant. Alle Ergebnisse sollen bis Herbst 2021 ausgewertet sein. Bis Jahresende könnte dann feststehen, welche Schlüsse aus der Sammlung gezogen werden.

Welche Rolle spielen künftig Handel, Kultur oder Sport in der City?

Tegtmeyer-Dette skizzierte mögliche Fragestellungen. „Wenn der stationäre Handel kein Hauptgrund mehr für Kunden ist, in die Stadt zu gehen, welche Rolle könnten dann etwa Freizeit, Kultur, Stadttourismus, Gastronomie oder vielleicht auch Sport im Zentrum spielen?“ Auch das Klima spiele eine Rolle. „Die Innenstadt heizt sich zunehmend auf – was können wir tun, damit Menschen sich weiterhin wohl dort fühlen?“ Und dann gebe es zahlreiche soziale Fragen: „Was ist mit den Menschen, die die Innenstadt als Ort brauchen – nicht nur Wohnungslose, sondern zunehmend auch Drogenabhängige und Prostituierte.“

Dialog kostet 200.000 Euro

Entscheiden über mögliche Strategieänderungen für die Innenstadt muss am Ende der gewählte Rat. Zunächst erbittet die Stadtspitze von der Politik 200.000 Euro für das Beteiligungsprojekt.

Von den lokalen Interessenverbänden gab es spontan Zustimmung. Maike Bielfeldt, neue IHK-Hauptgeschäftsführerin, sagte, das „gemeinsame Ziel für Hannover kann nur eine multifunktionale lebendige Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität und einem attraktiven Mix aus Handel, Wohnen und Freizeitangeboten sein“. Wichtig sei für die Wirtschaftsfunktionen aber eine gute Erreichbarkeit für alle, spielte sie auf Onays Plan einer autofreien City an. Auch Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft begrüßte das Projekt. „Das kann uns nur gefallen“, sagt Prenzler. „Genau genommen muss es heißen: Es ist gut, dass die Stadt das Thema endlich angeht.“

Von Conrad von Meding