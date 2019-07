Hannover

Erneut verliert die Innenstadt ein inhabergeführtes Fachgeschäft, das Kunden aus der gesamten Region anzieht. Der Modellbau-Spezialist Train & Play verlässt den Aegi, weil er eine fast 60-prozentige Mieterhöhung nicht tragen will. „Die erwürgen uns“, sagt Juniorchef Simon Maurer. Bereits am Montag ist Schluss.

Train & Play seit 2004 am Aegi

Das Familienunternehmen hat sich in 35 Jahren immer weiter Richtung Stadtmitte vorgearbeitet. Gegründet wurde es von Simon Maurers Eltern in Seelze-Letter, dann zog es erst nach Stöcken und dann nach Herrenhausen um, bevor 2004 der Standort an der Breiten Straße direkt neben dem Aegi gefunden wurde. Auf 600 Quadratmetern Verkaufsfläche findet sich eigentlich alles, was die Herzen der Modellbauer höherschlagen lässt, vor allem der Modellbahnbauer. Märklin-Loks und Fleischmann-Waggons, Wiking-Autos und Carrera-Bahnen, Revell-Farben und Landschaftsbauteile.

Modellbauspezialist zieht nach Wülfel

Ab diesem Wochenende ist Schluss mit dem Angebot in der Innenstadt. Das Geschäft zieht in das Gewerbeareal an der umgebauten Wülfeler Brauerei. „Dort haben wir eine Stadtbahnstation direkt vor der Tür und ausreichend kostenlose Parkplätze“, sagt Juniorchef Maurer. Seit die Stadt die Parkpreise kürzlich auf 1,30 Euro für eine halbe Stunde angehoben hat, hätten sich immer wieder Kunden beschwert. „Künftig können sie wieder länger im Sortiment stöbern, ohne sich über die Parkkosten zu ärgern.“ Die Mieterhöhung von angeblich 60 Prozent will er nicht exakt beziffern. „Aber es ist sehr, sehr dicht daran“, sagt Maurer.

Vermieter bedauert Weggang

Vermieter ist das benachbarte Unternehmen Wertgarantie, das Spezialversicherungen für Technik und Tiere anbietet und mehrere Immobilien an der Breiten Straße besitzt. „Dass wir Train & Play als Mieter verlieren, war nicht unser Ziel“, beteuert Wertgarantie-Immobilienmanager Udo Buermeyer. „Aber die derzeitige Miete liegt 120 Prozent unter der marktüblichen Miete, die wir aus anderen Geschäften in dieser Lage kennen.“ Die Vorstellungen für eine mittelfristige Anpassung der Miete hätten so weit auseinandergelegen, dass man nicht mehr zueinandergefunden habe. „Aber wir bedauern sehr, dass wir hier am Aegi ein Fachgeschäft verlieren.“ Es gebe bereits Ideen für Nachmieter, noch aber sei nichts konkret.

Steigende Mieten Problem in Hannovers Innenstadt

Vielen Innenstadtgeschäften machen die steigenden Mieten zu schaffen, weil zugleich der Internethandel und sinkende Passantenfrequenzen die Umsätze drücken. Vielfach können sich nur noch große Filialketten die Innenstadtpreise leisten – und auch bei denen ist es nicht einfach. An der Georgstraße hat Esprit sein größtes Innenstadtgeschäft ebenso geschlossen wie Benetton. Bei beiden Läden ist bisher unklar, wer Nachmieter wird, auch wenn in den ehemaligen Benetton-Etagen derzeit umgebaut wird. Erst zu Jahresbeginn hatte der Hifi-Spezialist Thorenz in der Osterstraße geschlossen, kurz darauf das Bettenhaus Hästens-Store in der Osterstraße. Im vergangenen Jahr hat zudem die Edelboutique Donna von Mirela Stanoiu den Standort neben dem Kröpcke-Center aufgegeben und ist in kleinere Ladenflächen in der Nachbarschaft gezogen – hohe Mieten sollen ein Grund gewesen sein.

