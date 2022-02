Herzlichen Glückwunsch, Peter Shub! Ein kurzes Video mit einem Auftritt von Ihnen verzeichnet bei Facebook fast 90 Millionen Abrufe.

Ja, es ist Wahnsinn. Als Freunde mich anriefen und mir sagten, ich sei viral gegangen, dachte ich erst, mein Corona-Test wäre positiv ausgefallen. Ich musste im Wörterbuch erst einmal nachschlagen, dass damit schnelle Verbreitung im Internet gemeint ist.

Der gut fünf Minuten lange Clip stammt aus der Fastnachtssitzung „Rosa Wölkchen“ des Hessischen Rundfunks, der damit einen Rekordwert verbucht. Überrascht Sie der Erfolg?

Ja, ich bin wirklich überrascht. Viral zu gehen, das kann man nicht planen. Das ist wie ein Lottogewinn, und so fühlt es sich auch an – nur, dass man leider nicht so viel Geld bekommt.

„Menschen haben immer Geschichten erzählt“: Peter Shub bei einem Auftritt beim Kleinen Fest im Großen Garten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine Analyse hat ergeben, dass der Clip seinen Erfolg vor allem dem immensen Zuspruch in Asien verdankt …

Ja, es ist verrückt. Ich lebe schon seit Jahrzehnten in Deutschland und seit gut 20 Jahren in Hannover, also in der schönsten Stadt Deutschlands, nebenbei bemerkt. Und jetzt haben mich binnen einer Woche mehr Menschen in Asien gesehen als hier.

„Die Geschichte eines Moments“

In der Nummer machen Sie Späße mit einem Mantel, einer Garderobe und einem Bügel. Wie nennen Sie diese Kunstform? Slapstick?

Ach, das müssen Sie selbst beurteilen. Gemischter Salat vielleicht. Menschen haben immer Geschichten erzählt – früher am Lagerfeuer, heute im Internet. Clowns erzählen die Geschichte eines Moments, immer in der Hoffnung, dass die Leute nicht einschlafen und mit der Angst, dass sie sich langweilen könnten.

Garderobe, Bügel und Humor: Peter Shub bei einem Auftritt in Berenbostel. Quelle: Uwe Witte

Wie ist dieser Clip entstanden?

Er wurde vor ein paar Monaten gedreht, in einem Studio im Raum Frankfurt, in dem nur eine Handvoll Menschen waren. Lacher und Applaus wurden eingespielt. Das war gar nicht so einfach. Als Clown braucht man eigentlich die Interaktion mit dem Publikum. In der Branche sagen wir: „Comedy needs Company“.

Offenbar wird Ihre Ihre Körpersprache international verstanden. Es heißt, der Erfolg des Clips beruhe – neben den Empfehlungen durch den Facebook-Algorithmus – auch darauf, dass Sie dem pakistanischen Premierminister Imran Khan ein wenig ähnlich sehen …

Das habe ich auch gelesen, aber in anderen Ländern gab es noch mehr Klicks. Allein in Indonesien waren es etwa 19 Millionen, in Indien mehr als acht Millionen – und in Pakistan nur gut zwei Millionen. Ich habe mir diesen Premier im Internet aber mal angesehen. Was er gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Aber seinem Auftreten nach scheint er ein lustiger Typ zu sein. Vielleicht lädt er mich ja mal für eine Show ein.

Stammgast beim Kleinen Fest im Großen Garten: Clown Peter Shub. Quelle: Tim Schaarschmidt

Waren Sie überhaupt schon einmal in Asien? Oder planen Sie jetzt Auftritte dort?

In Thailand war ich schon mal, aber ich bin dort nie aufgetreten. In Taiwan habe ich immerhin schon mal auf der Bühne gestanden. Konkrete Pläne für Asien habe ich jetzt nicht, aber wer weiß schon, was kommt? Erst einmal gehe ich jedoch ins hannoversche GOP, um mir eine Show anzusehen, in der ein Freund auftritt. Nichts gegen das Internet, aber live lache ich doch am liebsten.

Von Simon Benne