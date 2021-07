Hannover

Der Restrukturierung der angeschlagenen Commerzbank fallen weitere Filialen in der Region Hannover zum Opfer. Das Geldhaus will sich bundesweit auf 450 Standorte gesundschrumpfen. Jetzt steht fest: In der Region Hannover bleiben nur sieben von aktuell 16 Filialen erhalten. Vier in Hannover und fünf im Umland werden geschlossen.

Commerzbank schließt neun von 16 Filialen

Betroffen sind die Standorte Am Klagesmarkt, Südstadt, Linden und Vahrenwald sowie im Umland Laatzen, Hemmingen, Gehrden, Springe und Großburgwedel. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest, die Schließungen sollen aber 2021 und 2022 vollzogen werden. Erhalten bleiben die Standorte Theaterstraße, Lister Meile und Groß-Buchholz sowie im Umland Garbsen, Langenhagen, Burgdorf und Wunstorf.

2016 hat die Commerzbank den Standort der Dresdner Bank in Großburgwedel umfirmiert – jetzt wird er vollständig aufgegeben. Quelle: Nadine Schley (Archiv)

Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat seien abgeschlossen, sagte Ina Mähl, die Sprecherin der Commerzbank Hannover, am Dienstagabend. In den nächsten Tagen sollten individuelle Kundeninformationen rausgehen.

Milliardenverlust im Vorjahr

Erst im Vorjahr hatte die Commerzbank in Hannover und Umland vier ihrer damals noch 20 Filialen geschlossen: Sie hatten nach dem ersten Corona-Lockdown nicht mehr geöffnet.

Die Commerzbank gilt schon lange nicht mehr als profitabel und hat die vergangenen Jahre vielfach mit Personalquerelen an der Spitze vertrödelt. Der neue Vorstandchef Manfred Knof will der Bank nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr nun zumindest im Tagesgeschäft wieder schwarze Zahlen bringen. Dazu soll die Zahl der Stellen unter dem Strich um rund 7500 auf 32.000 sinken, auch die Schließung von fast der Hälfte aller Filialen gehört zum Sparkonzept.

Smartphone als Kontaktkanal

In Hannover sagt Niederlassungsleiter Siegmar Folleher, dass die Filialen für tägliche Bankgeschäfte bei Kunden immer mehr an Bedeutung verlören. Das Smartphone werde zum wichtigsten Kontaktkanal. Deshalb sollten zentrale Beratungscenter ausgebaut werden. „Wir wollen die digitale Beratungsbank Deutschlands werden“, sagt Folleher. Den Slogan hatte Vorstandschef Knof kürzlich ausgegeben.

Bundesweit verfügt die Commerzbank noch über 790 Filialen. Davon müssen 340 Standorte schließen. Der Zeitplan sieht vor, bereits ab Oktober 2021 mit der Schließung der ersten rund 240 Filialen zu starten. Die restlichen sollen 2022 folgen.

Beratung per Telefon und Video, Chat und Mail

Strategie der Bank ist, dass parallel zu den Filialschließungen der Ausbau der persönlichen Distanzberatung startet. Im ersten Schritt sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kunden aus zentralen Standorten zunächst ausschließlich telefonisch beraten. Ab Ende 2022 aber sollen Kunden in den großen Beratungscentern dann eine „umfassende und kompetente persönliche Beratung“ erhalten, wie die Bank ankündigt. Per Telefon, Video, Chat und E-Mail könnten Commerzbank-Kunden dann „einfach und von jedem Ort aus ihre Bankgeschäfte erledigen und sich beraten lassen“, auch zur Wertpapieranlage und Immobilienfinanzierung.

Wann genau die neun Filialen im Raum Hannover schließen, soll in den kommenden Wochen entschieden werden.

Von Conrad von Meding