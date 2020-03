Hannover

Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. “Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden”, sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Eine erste Reaktion im Norden kam von Hannover Concerts. "Wir können schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht von uns aus etwas absagen und müssen uns auf das verlassen, was die Behörden tun", sagt Karsten Seifert, Sprecher von Hannovers größtem Veranstalter. In diesem Fall ist das das Gesundheitsamt der Region Hannover, mit dem man in täglichem Austausch stehe.

Hannover steht vor Konzerten mit bis zu 8.000 Zuschauern

Bei Hannover Concerts ist gerade Hochsaison. Am Sonntagabend gastieren Atze Schröder in der Swiss Life Hall und die Band Saga im Capitol. Am Dienstag werden zum Metal-Konzert von Papa Roach in der Swiss Life Hall 5.000 Zuschauer erwartet. Zwei Tage später ist das Konzert von Loredana am selben Ort bereits ausverkauft. Parallel spielt James Blunt in der TUI-Arena vor 8.000 erwarteten Fans.

Fußball-Spiele sollen vorerst auch stattfinden

Auch die Fußball-Bundesliga will am Spielplan festhalten, jedoch eilig Maßnahmen prüfen. Die Saison soll wie geplant bis Mitte Mai zu Ende gebracht werden. „Nur so erhalten Clubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit“, sagte Geschäftsführer Christian Seifert laut einer Mitteilung der Deutschen Fußball Liga vom Sonntag. Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe müssten in beiden Spielklassen ermittelt werden.

Von Bernd Haase