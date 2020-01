Hannover

Was als Provisorium geplant war, hat oft lange Bestand. So war das schon mit der Stahlhochstraße am Aegi, so wird es jetzt auch mit der Container-Kita auf dem Waterlooplatz sein. Ende 2016 war sie in Betrieb genommen worden, damals war von „zwei bis drei Jahren“ die Rede. Wegen des Kita-Platzmangels steht jetzt fest: Die Stadt hat eine Verlängerung beantragt, die neue Genehmigung läuft jetzt bis Mai 2026. Um die Anlage hatte es ebenso wie um das ehemalige Flüchtlingscontainerdorf auf der anderen Platzseite viel Ärger gegeben, weil der Waterlooplatz als zentrale Grünfläche eigentlich von Bauwerken frei bleiben sollte.

Behelfskita auf Hannovers Waterlooplatz war zuvor im Zooviertel

Die umgerüsteten Wohncontainer standen bis 2016 am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium im Zooviertel. Auch dort waren sie schon als Behelfskita genutzt worden, damals für Südstädter Kinder. Als das Schul- und Bildungszentrum in der Südstädter Birkenstraße fertig wurde, zogen die Kinder dorthin – und die Container auf den Waterlooplatz. Die Stadt begründete die umstrittene Standortwahl damals damit, dass im Stadtbezirk Mitte „ein hoher Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen“ bestehe.

In Hannover fehlen 556 Kitaplätze

Das hat sich bis heute nicht geändert. Stadtweit fehlen dem aktuellen Betreuungsbericht zufolge 556 Plätze allein für die drei- bis sechsjährigen Kindergartenkinder. Die Stadt setzt, ebenso wie mehrere Umlandkommunen, jetzt verstärkt auf Container-Kitas, um die Nachfrage schnell befriedigen zu können: Zu groß ist die Sorge, dass Eltern sonst Plätze einklagen könnten.

Zentral gelegen: Der Kita-Eingang liegt direkt an der U-Bahnstation Waterloo. Im Hintergrund ist die Waterloosäule zu sehen. Quelle: Conrad von Meding

Deshalb ist es nur konsequent, dass die bestehende Container-Kita am Waterlooplatz weitergenutzt wird. Wegen des „weiterhin bestehenden Bedarfs und der Nachfragesituation in der Kita Waterloo“ habe man die Verlängerung beantragt, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Derzeit würden in der Einrichtung insgesamt 63 Kinder betreut: Es gebe drei Krippengruppen mit je 15 Kindern unter drei Jahren und eine integrative Kindergartengruppe mit 18 Kindern.

Freigelände sind abgeschirmt

Weil zu jeder Kita ein Freigelände gehört, die Kinder aber mitten in der Stadt sehr auf dem Präsentierteller spielen müssten, hat die Stadt das rückwärtige Kita-Gelände blickdicht eingezäunt und zur Straße hin sogar eine große Holzwand installiert, die auch als Lärmschutz dient. Insgesamt misst das Grundstück rund 3400 Quadratmeter, darauf stehen 54 Standard- sowie zwei halbe Containermodule.

Ehemalige Flüchtlingsunterkunft auf dem Waterloo bleibt auch

Bleibt auch noch bestehen: Die Obdachlosenunterkunft zu Füßen der Waterloosäule. Quelle: Conrad von Meding

Viel Kritik gab es auch, als die Stadt zeitgleich auf der südlichen Platzseite eine weiße Containersiedlung für Flüchtlinge errichtete. Sie befindet sich direkt zu Füßen der Waterloosäule. Seit der Zustrom von außereuropäischen Flüchtlingen abgeebbt ist, sind dort wohnungslose Familien untergebracht – zumeist Zuwanderer aus Südosteuropa, die in Deutschland nur schwer Fuß fassen und keine Wohnung finden.

105 Menschen wohnen im weißen Containerdorf

Für die Anlage, die auf 100 Bewohner ausgelegt ist, mussten aufwendig Trink- und Abwasserleitungen gelegt werden: Die Bewohnerzahl entspricht ungefähr drei typischen Mehrfamilienhäusern. Aktuell sind dort 105 Menschen untergebracht, was noch nicht als überbelegt gilt. Einen Termin für den Abbau gibt es nicht. Die Stadt teilt mit, dass die Anlage „bis auf weiteres“ benötigt werde.

Von Conrad von Meding