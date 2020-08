Hannover

Im Friedrich-Rittelmeyer-Haus in Hannovers Zooviertel gibt es einen aktuellen Corona-Fall. Die Infektion eines Mitarbeiters wurde Ende vergangener Woche bekannt, die Person ist seither ebenso in Quarantäne wie alle Menschen ihres unmittelbaren Arbeitsumfeldes. Nach Auskunft des Gesundheitsamtes der Region Hannover hat sich außerdem der gesamte betroffene Wohntrakt in freiwillige Isolation begeben. Seit Freitag gilt für das Pflegeheim in der Ellernstraße ein Besuchsverbot.

Alle Beschäftigten und alle Bewohner werden getestet

Die Region ließ bisher 17 Menschen mit unmittelbarem Kontakt zum Infizierten testen und will vorsorglich Abstriche bei allen 70 Beschäftigten und 66 Bewohnern machen. Eine Sprecherin der Region erwartet Ergebnisse dieser Tests für Mitte nächster Woche.

Anzeige

Mitarbeiter ist in Quarantäne

Geschäftsführer Jörg Klappheck sagte, der Mitarbeiter habe sich freiwillig in Quarantäne begeben, als er leichte Symptome verspürt habe. Um fehlende Beschäftigte in der Pflege auszugleichen, half sich Klappheck bei Zeitarbeitsfirmen aus. Bei den Behörden ist ein Antrag auf verkürzte Quarantänezeit gestellt. „Wir werden außerdem jeden Angehörigen telefonisch über die Situation informieren“, sagte der Geschäftsführer am Freitag.

Von Gunnar Menkens