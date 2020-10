Hannover

Nachdem eine Erzieherin der Marktkirchen-Kita positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, wurden alle Kinder und das Personal der Einrichtung in Quarantäne geschickt. Wie der Stadtkirchenverband mitteilte, hat das Gesundheitsamt eine Quarantäne bis zum 3. November angeordnet. Davon sind 59 Kinder sowie neun Mitarbeiter betroffen.

„Die Eltern wurden sofort informiert, wir haben alle notwendigen Vorkehrungen in die Wege geleitet, um eine mögliche weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und um die Betroffenen zu schützen“, sagt Christian Dösinger, Kirchenvorsteher der Marktkirchengemeinde.

Die Kita der Gemeinde liegt in der Nähe der Aegidienkirche. Das Hygienekonzept der Kita sei strikt eingehalten worden, betont Dösinger. „Wir hoffen, dass alle Kinder und auch das Kita-Personal in zwei Wochen wohlauf in die Kita zurückkehren können.“

