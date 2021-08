Hannover

Spontanimpfungen ohne komplizierte Anmeldung sind auch am heutigen Sonnabend sowie in einer Woche, am 28. August, vor dem Hauptbahnhof möglich. Wie bereits am vergangenen Wochenende macht der Impfbus der Berufsfeuerwehr von 10 bis 17.30 Uhr auf dem Ernst-August-Platz halt.

City-Impfen: Impfbus am Hauptbahnhof ohne Termin

Verabreicht wird der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson, sodass kein Zweittermin gebucht werden muss und nach 14 Tagen der volle Impfschutz besteht.

Mit dem Angebot unter dem Titel City-Impfen soll die Impfquote erhöht werden, weil zuletzt das Interesse etwas erlahmt war. Immerhin mehr als 731.000 Impfdosen sind nach Angaben der Region durch die Beschäftigten des gemeinsamen Impfzentrums von Region und Landeshauptstadt Hannover verabreicht worden. Jetzt wolle man es den Menschen „noch unkomplizierter“ machen, sich gegen eine Infektion mit Covid-19 zu schützen.

Aufgrund des Erfolges mit 431 Impfungen am ersten Wochenende im August wird das Angebot auch jetzt und am Sonnabend der kommenden Woche (28. August) fortgesetzt.

Impfen ohne Termin im Impfzentrum wird ausgeweitet

Das „Impfen ohne Termin“ soll noch attraktiver gestaltet werden. Ab sofort besteht im Impfzentrum Hannover auf dem Messegelände die freie Wahl zwischen den Vakzinen von Biontech, Moderna, Johnson & Johnson. Damit besteht nun auch für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in Begleitung von Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, ohne Terminvereinbarung zu den Öffnungszeiten des Impfzentrums (8.30 bis 18 Uhr) einen Impfschutz zu erhalten.

Von Conrad von Meding