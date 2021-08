Hannover

Spontanimpfungen ohne komplizierte Anmeldung sind an diesem und am nächsten Sonnabend vor dem Hauptbahnhof möglich. Der Impfbus der Berufsfeuerwehr macht am 7. und 14. August jeweils von 10 bis 17.30 Uhr auf dem Ernst-August-Platz halt.

City-Impfen: Impfbus am Hauptbahnhof ohne Termin

„Wer möchte, kann ohne Voranmeldung vorbeikommen und sich impfen lassen“, wirbt Stadtsprecher Udo Möller. Verabreicht wird der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson, sodass ausdrücklich kein Zweittermin gebucht werden muss und nach 14 Tagen der volle Impfschutz besteht. Insgesamt 34 Beschäftigte werden vor Ort sein, um sich um Auf- und Abbau, Impfungen sowie den Verwaltungsbetrieb zu kümmern.

Mit dem Angebot unter dem Titel City-Impfen soll die Impfquote erhöht werden, weil zuletzt das Interesse etwas erlahmt war. Immerhin fast 710.000 Impfdosen sind nach Angaben Möllers bis Donnerstag durch die Beschäftigten des gemeinsamen Impfzentrums von Region und Landeshauptstadt Hannover verabreicht worden. Jetzt wolle man es den Menschen „noch unkomplizierter“ machen, sich gegen eine Infektion mit Covid-19 zu schützen, sagt er.

Impfzentrum ohne Terminreservierung

Zusätzlich ist der Besuch des Impfzentrums auf dem Messegelände ab Dienstag kommender Woche auch wieder ohne Terminreservierung möglich. Das Angebot gilt bis einschließlich Sonnabend, 14. August, täglich zwischen 10 und 14 Uhr. Wer mag, kann aber trotzdem weiterhin einen Termin über das Impfportal oder die Impfhotline des Landes buchen – das vereinfacht die Abläufe.

Dezentrale Impfungen in Kommunen und Ortsteilen

Auch die dezentralen Impfungen in den Stadtteilen der Landeshauptstadt beziehungsweise in den Umlandkommunen laufen parallel weiter. In der letzten Juli-Woche hatten in der Landeshauptstadt bereits mehr als 500 Personen das Angebot angenommen, in den Umlandkommunen der Region waren es an den ersten beiden Tagen der ersten Augustwoche 350.

Kommende Woche ist der Großraumrettungswagen der Feuerwehr wieder in der Landeshauptstadt unterwegs. In der darauffolgenden Woche macht er vom 16. bis 20. August in Garbsen, Empelde, Neustadt am Rübenberge und Langenhagen-Godshorn Station.

Die Termine der kommenden Woche:

Montag, 9. August, 9 bis 12 Uhr: Oberricklingen, Gronostraße/Ecke Spielplatz Dormannstraße

Montag, 9. August, 14 bis 17 Uhr: Mittelfeld, Karlsruher Straße 2 (REWE Parkplatz)

Dienstag, 10. August, 9 bis 12 Uhr: List, Gorch-Fock-Straße 28-40 (Parkbucht)

Dienstag, 10. August, 14 bis 17 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz / Hägewiesen

Mittwoch, 11. August, 9 bis 12 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz / Hägewiesen

Donnerstag, 12. August, 9 bis 12 Uhr: Mittelfeld, Am Mittelfeld 140 (Nachbarschaftstreff)

Donnerstag, 12. August, 14 bis 17 Uhr: Oberricklingen, Gronostraße/Ecke Spielplatz Dormannstraße

Freitag, 13. August, 9 bis 12 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz/Hägewiesen

Freitag, 13. August, 14 bis 17 Uhr: Sondertermin am „Stellwerk“ Augustenstraße/Leonhardtstraße

Von Conrad von Meding