Überschreitet eine Region mehr als drei Tagen lang die Inzidenz von 50, so verschärften die Behörden bislang die Corona-Regeln. In Hannover wäre es am Montag soweit gewesen, schon seit Freitag liegt der Wert über dieser kritischen Marke. Doch die Region hat sich anders entschieden.

Am Mittwoch soll in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung inkraft treten. Laut Entwurf spielt darin die von Bund und Ländern vereinbarte 3G-Regel eine wichtige Rolle. Quelle: (C) photonews.at/Anna Rauchenber via www.imago-images.de