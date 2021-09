Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil sprach schon vor Wochen davon, dass Corona zu einer „Pandemie der Ungeimpften“ werde – und die Entwicklung der Zahlen gibt ihm recht. In der Region Hannover lag die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Dienstag bei 99,9. Dabei unterscheiden sich die Infektionswerte zwischen der Gruppe der Geimpften und der Gruppe der Ungeimpften allerdings dramatisch.

Nach Angaben der Region Hannover lag in der Woche vom 30. August bis zum 5. September die Sieben-Tage-Inzidenz unter Ungeimpften bei etwa 265. Bei den Geimpften betrug der Wert nur 21. Das Infektionsgeschehen innerhalb der beiden Gruppen unterscheidet sich demnach fundamental. „Rund 85 Prozent der Neuinfektionen hatten keinen oder nur einen unvollständigen Impfschutz“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Impfdurchbruch: Infektion verläuft meist milder

„Die Datenanalysen zeigen klar, dass der Impfstatus der Menschen ein erheblicher Schlüssel in der Bekämpfung der Pandemie ist“, sagt Hergen-Herbert Scheve, Leiter des Fachbereichs Gesundheit bei der Region. Zwar seien auch sogenannte Impfdurchbrüche möglich, also die Infektion bereits geimpfter Menschen. Allerdings sei der Infektionsverlauf in diesen Fällen in der Regel deutlich milder, sagt Scheve. Dies zeige sich auch beim Blick auf die Todesfälle: „Trotz insgesamt steigender Neuinfektionen sind diese zuletzt nur auf einem niedrigen Niveau angestiegen.“

Lesen Sie auch „Viel zu viele Ungeimpfte“: Wie Niedersachsen der Impfkampagne neuen Schwung verleihen will

Schon im August hatte das Gesundheitsamt festgestellt, dass Impfdurchbrüche eher selten sind und dass das Infektionsgeschehen vor allem von Ungeimpften vorangetrieben wird. Regionspräsident Hauke Jagau appellierte wiederholt an die Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen: „Sie schützen nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen in ihrer Umgebung“, sagt er.

Niedersachsen schickt ab Oktober verstärkt mobile Impfteams los

Das Land will vom Oktober an verstärkt mit mobilen Einsatzteams ausrücken, um die Zahl der Impfungen zu steigern. „Wir wollen Menschen erreichen, die nicht so leicht in die Praxen gehen“, sagt Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). In Niedersachsen sollten dann 135 Teams unterwegs sein. Landesweit sind derzeit 63,3 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Dies sei nicht genug, um sicher in den Herbst zu kommen, sagt Behrens: „Es gibt viel zu viele Ungeimpfte.“

In der Region Hannover sind bereits jetzt mobile Teams mit dem Impfbus unterwegs, der vor dem Hauptbahnhof oder auf Marktplätzen Station macht. „Insbesondere in den Umlandkommunen wird das Angebot gut angenommen“, sagt Regionssprecher Borschel. Dort ließen sich bei Impfaktionen häufig mehr als 100 Menschen an einem Tag impfen.

Von Simon Benne