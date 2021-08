Hannover

Erst am Donnerstag sind in der Region Hannover verschärfte Corona-Regeln in Kraft getreten, weil der Inzidenzwert dauerhaft über 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt. Und die Inzidenz steigt weiter. Am Mittwoch lag der Wert bei 44,9, am Donnerstag bereits bei 49,1. Am Freitag wurde die Marke von 50 überschritten, die Inzidenz liegt laut RKI nun bei 51,8. Und die Zahlen steigen weiter: Am Sonnabend lag die Inzidenz bei 53,8.

Sollte die Inzidenz drei Tage in Folge über dieser Marke liegen, könnte die Region gemäß der aktuell noch geltenden Corona-Verordnung am Montag per Allgemeinverfügung erneut schärfere Maßnahmen erlassen. Ob es dazu allerdings tatsächlich kommt, ist fraglich.

Corona-Regeln: Region Hannover hat „Ermessensspielraum“

„Es gibt dabei einen Ermessensspielraum“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. So werde die Region auch berücksichtigen, wo genau Infektionen auftreten und an welcher Stelle ein Eingreifen sinnvoll sei. Ob und welche Maßnahmen dann in der kommenden Woche greifen könnten, sei „hochspekulativ“.

Bereits beim Überschreiten der 35er-Marke hatte die Region weitere Einschränkungen etwa bei Restaurant- oder Konzertbesuchen nicht als gerechtfertigt angesehen. Regionspräsident Hauke Jagau verwies darauf, dass Neuinfektionen häufig auf Reiserückkehrer zurückgingen, die Familienbesuche gemacht hätten, und dass das Infektionsgeschehen somit eingrenzbar sei.

Würde man den aktuell noch gültigen Stufenplan des Landes zugrunde legen, dann kämen bei einer weiteren Verschärfung der Lage etwa zunehmend strengere Kontaktregeln in Frage. Auch eine Corona-Testpflicht in der Gastronomie oder zum Teil beim Einkaufen gäbe der derzeitige Stufenplan noch her.

Niedersachsen setzt nicht mehr alleine auf Inzidenz

Allerdings hat das Land schon eine neue Corona-Verordnung erarbeitet, die wahrscheinlich bereits am 25. August in Kraft tritt. Damit verabschiedet Niedersachsen sich vom bisherigen Stufensystem. Künftig soll es vielmehr drei Warnstufen geben. Der Inzidenzwert, der den Übergang von Warnstufe 1 zu Warnstufe 2 markiert, liegt dabei erst bei 100.

Allerdings ist die Inzidenz künftig gar nicht mehr der allein entscheidende Wert. Es sollen auch die Belegung der Krankenhäuser und die Auslastung der Intensivbetten berücksichtigt werden. Daher ist es gut möglich, dass ein Überschreiten der Inzidenz von 50 für die Regelungen im Alltag keine konkreten Folgen mehr hat.

Das sind die drei Warnstufen Niedersachsen verabschiedet sich vom alleinigen Maßstab der Inzidenz. Stattdessen fließen auch die „Hospitalisierung“ und der Indikator „Intensivbetten“ mit in die drei Warnstufen ein. Mit „Hospitalisierung“ ist die landesweite Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Fälle je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen im Durchschnitt gemeint (Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz). Der Indikator „Intensivbetten“ bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten gemessen an der gesamten Intensivbettenkapazität. Zwei von drei Indikatoren müssen jeweils überschritten sein. Erste Warnstufe: Sie gilt bei einer Inzidenz von 35 bis 100. Darüber hinaus dürfen landesweit maximal sechs bis neun Menschen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen in Krankenhäusern liegen oder maximal zwischen 5 und 10 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sein. Zweite Warnstufe: Sie beschreibt eine Inzidenz, die den Wert von 100 überschreitet und bis maximal 200 gilt. Im Krankenhaus liegen neun bis zwölf Menschen pro 100.000 Einwohner, oder es sind zwischen 10 und 20 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Erkrankten belegt. Die letzte Warnstufe beschreibt ein Szenario, in dem die Zahl der Neuinfektionen weiter drastisch steigt: Sie gilt, wenn die Inzidenz größer als 200 ist, mehr als 20 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sind oder zwölf oder mehr Menschen pro 100.000 Einwohnern wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden. Landesweit bedeutet das, dass rund 1200 Betten belegt sind.

