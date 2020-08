Hannover

Am Raschplatz unter der Hochbrücke ist einiges los. Es gibt Getränke und Grillwurst im Brötchen. Menschen stehen Schlange, natürlich mit ausreichend Abstand. Die christliche Obdachlosenhilfe Neues Land veranstaltet rund um den Bauwagen ein Sommerfest mit Programm – und feiern den Abschluss ihrer Aktionswoche „Summer in the City“.

An den Brennpunkten präsent sein

Die Einsatzwoche gibt es schon seit über 27 Jahren. Sieben Tage lang gehen Mitarbeiter und Ehrenamtliche zu den Szeneplätzen, an denen sich drogenabhängige und obdachlose Menschen treffen. Durch Corona sind in diesem Jahr lediglich 30 interne Mitarbeiter unterwegs.

Sie wollen mit den Betroffenen ins Gespräch kommen. Am besten würde es mit Kaffee und Keksen klappen, erzählt Mitarbeiter Hermann Szustak. Das Ziel sei es, betroffene Menschen zu motivieren aus der Szene auszusteigen. Vorher gilt es das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen – das machen die Vereinsmitglieder, indem sie zu verschiedenen Tageszeiten an den Brennpunkten präsent sind.

Wieder eine Struktur geben

Sie wollen niedrigschwellig beraten und mit verschiedenen Arbeitsangeboten – wie dem Flohmarktprojekt von Vereinsmitglied Detlef Mücke – den drogenabhängigen Menschen eine Tagesstruktur geben.

Auch das Sommerfest gibt es nur in abgespeckter Version: Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, gibt es stündlich kleine Programmpunkte. Unter anderem sprechen ehemalige Drogenabhängige über ihren Weg aus der Sucht.

Betroffene nehmen Hilfsangebote weniger an

„Durch Corona hat es einen Rückzug gegeben“, berichtet der Vereinsvorsitzende Michael Lenzen. Viele Drogenkonsumenten und obdachlose Menschen seien verunsichert durch die Hygieneregeln. Zwar gab es beim Bistro vom Neuen Land auch während des Lockdowns eine Essensausgabe, die weiteren Betreuungsangebote seien jedoch trotz Lockerung der Coronamaßnahmen nur schleppend wieder angelaufen.

Dass die Probleme mit der Drogenszene am Raschplatz zugenommen haben sollen, wie von Anliegern berichtet, liege den Vereinsmitglieder zufolge daran, dass an dem Treffpunkt verschiedene Szenen aufeinandertreffen. Besonders brenzlig sei es am Meckiladen. Der Kontaktladen könne derzeit aufgrund der Corona-Regeln von weniger Menschen gleichzeitig besucht werden, wodurch es zu längeren Warteschlangen komme, so Lenzen.

Von Monika Dzialas