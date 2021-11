Hannover

Wer sich selbst und seine Mitmenschen vor Ansteckung schützen und dafür regelmäßig Corona-Selbsttests vornehmen will, sieht sich in diesen Tagen mit Nachschubproblemen konfrontiert. In etlichen Supermärkten und Drogerien sind die sogenannten Antigen-Testkits ausverkauft. Die Handelsketten versprechen aber, dass Nachschub schon unterwegs sei.

Corona-Testkits vielfach ausverkauft

Der Produktmangel erinnert ein wenig an die Toilettenpapier-Hamsterkäufe vom Vorjahr. Obwohl es keinen Grund für vermehrte Nachfrage gab, kauften viele Kunden auf Vorrat. Der Handel bekam Nachschubprobleme, und plötzlich hatten ausgerechnet die Kunden, die sich nicht mit großen Vorräten eingedeckt hatten, das Nachsehen. Zuvor hatte es einen ähnlichen Ansturm auf Desinfektionsmittel gegeben.

Preise haben wieder angezogen: Corona-Testkit für die Selbstanwendung. Quelle: Rene Traut/Imago

Jetzt also Selbsttest-Kits. Ein Sprecher der Handelskette Rewe bestätigt, dass es „punktuell besonders hohe Nachfrage“ gegeben habe. In mehreren Rewe-Märkten ist einer HAZ-Stichprobe zufolge nichts mehr zu bekommen. In Rossmann-Drogeriemärkten heißt es angesichts leerer Regale, man rechne für Mittwoch oder Freitag mit Nachschub. Die Zentrale in Burgwedel bestätigt, dass „seit September die Nachfrage nach Corona-Selbsttests kontinuierlich gestiegen“ sei.

Bei Edeka waren in einem Markt am Südstädter Stephansplatz am Montag noch vereinzelte Testkits zu bekommen. Bei Lidl sind parallel zu den schrumpfenden Reserven die Preise gestiegen: Die Zeit der 80-Cent-Tests ist vorbei, inzwischen kosten die Kits auch im Fünferpack fast zwei Euro pro Stück.

„Genug auf Lager“

Mit anhaltender Mangelwirtschaft rechnet aber keine der Handelsketten. „Wir halten an unseren Lagerstandorten ausreichend Kapazitäten vor und können die gestiegene Nachfrage entsprechend bedienen“, sagt eine Sprecherin von Edeka Minden-Hannover: „Sollten Artikel wegen der gestiegenen Nachfrage kurzfristig in unseren Märkten nicht erhältlich sein, werden sie schnellstmöglich nachgeliefert.“ Ähnlich äußert sich der Rewe-Sprecher. „Es gibt grundsätzlich keine Versorgungs- und Lieferengpässe, wir haben genug auf Lager“, sagt er. Im Laufe dieser Woche werde der Nachschub in den Märkten eintreffen. Auch bei Rossmann heißt es, dass die Regale in Kürze wieder gefüllt seien.

Verantwortungsvoll: Viele Menschen testen sich freiwillig zu Hause, wenn sie Erkältungssymptome spüren oder sich mit anderen Menschen treffen wollen. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa (Symbolbild)

Der Nachschubmangel erstaunt, weil seit Sonnabend wieder Bürgertests gratis in den Testzentren angeboten werden. Für die Nutzer sind sie kostenlos, weil sie über die Steuerkasse von der Allgemeinheit finanziert werden. Allerdings hört man aus den Handelsfilialen, dass Einzelkunden in den vergangenen Tagen teilweise große Mengen an Testkits abgeholt hätten. Möglicherweise hätten sich Mittelständler und Freiberufler mit Tests eingedeckt, um ihren Beschäftigten in den Betrieben tägliche Tests zu ermöglichen.

Apotheken können liefern

Vorräte gibt es einer nicht repräsentativen HAZ-Umfrage zufolge noch in etlichen Apotheken. Dort allerdings sind die Preise meist etwas höher als in den Discountern und Drogeriemärkten, sie liegen bei rund 3 Euro pro Test.

Immerhin: Der Vorrat an Toilettenpapier und Desinfektionsmittel scheint überall groß zu sein: In keinem der überprüften Geschäfte gab es bei diesen Produkten leere Regale.

Von Conrad von Meding