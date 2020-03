Hannover

Auf die Party wären sie besser nicht gegangen. Es ist erst eine Woche her, dass sie unbeschwert einen Geburtstag feierten. „Ein paar Tage später erfuhren wir dann, dass ein anderer Gast positiv auf Corona getestet worden war“, sagt der 42-Jährige, der in seinem Auto sitzt. „Damit hatten wir nicht gerechnet.“ Seine Frau und seine Mutter husten inzwischen selbst und haben Kopfschmerzen.

Polizisten haben sich am Eingang zum Testzentrum in der Messehalle 13 postiert. Quelle: Simon Benne

Aus Neustadt sind sie nun zum Corona-Testzentrum in der Messehalle 13 in Hannover gekommen. Länger als eine Stunde warten sie schon darauf, dass sie in das medizinische Drive-In fahren dürfen, damit durchs Autofenster ein Abstrich bei ihnen gemacht wird. Seit ihrem Anruf beim Hausarzt haben sie schon drei Tage gewartet, um hier überhaupt einen Termin zu bekommen. Sie ertragen es mit Geduld: „Es geht wohl nicht schneller“, sagt der Mann.

Zahl Infizierter steigt rasant

Erst in der vergangenen Woche ist das Testzentrum, das der Katastrophenschutz des Roten Kreuzes im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) betreibt, von der Zeißstraße in die größere Messehalle umgezogen. An manchen Tagen werden hier inzwischen bis zu 500 Verdachtsfälle getestet, auch am Wochenende sind 60 Helfer im Einsatz. Diese sind jedoch meist ehrenamtlich tätig; das Testzentrum öffnet daher oft erst nachmittags. Und mittlerweile sind die Einsatzkräfte hier heillos überlastet. Teils bilden sich lange Schlangen, die Polizei sichert die Einfahrt. „Es gab schon unschöne verbale Auseinandersetzungen“, sagt ein Insider, „die Leute sind panisch.“

Die Zahl der Infizierten explodiert mittlerweile. „Es ist ein Problem, dass wir täglich bis zu 30 Prozent mehr Testfälle haben als am jeweiligen Vortag“, sagt KVN-Sprecher Detlef Haffke. Die Ärzteteams seien bereits aufgestockt worden, teils habe man Ruheständler aktiviert. „Und doch sind wir bei der Vergabe von Terminen im Rückstand.“ Er rechnet damit, dass sich die Wartezeiten eher noch verlängern. Die Situation sei auch für die Helfer belastend: „Es ist die Frage, wie lange wir das so noch durchhalten können.“

Langes Warten auf Ergebnisse

Mittlerweile gibt es 35 solcher Testzentren in Niedersachsen. Je mehr Menschen getestet werden, umso länger dauert allerdings auch die Auswertung der Tests: „Alle zugelassenen Labore in Niedersachsen arbeiten rund um die Uhr, auch am Wochenende“, versichert Haffke, doch auch die Labore stießen an ihre Grenzen. Es kann Tage dauern, bis die Ergebnisse vorliegen. „Für Patienten ist es völlig unbefriedigend, dass sie noch einmal so lange warten müssen“, räumt Haffke ein.

In Schutzanzügen nehmen die Helfer in der Messehalle Abstriche bei den Autofahrern. Quelle: Köster / KVN

Obwohl alle Helfer mit Hochdruck arbeiten, zeigt sich hier, wie wenig das Gesundheitswesen auf eine Krise wie diese vorbereitet war. Ständig drohen Engpässe, etwa bei der Beschaffung von Teststäbchen. „Global gehen diese zur Neige“, sagt Haffke. Auch Schutzkleidung sei nicht mehr leicht zu bekommen: „Wir kaufen, was es weltweit auf dem Markt gibt“, sagt Haffke, „und wir haben immer wieder mal Glück.“ Er sei optimistisch, dass die Tests auch weiterhin wie bisher durchgeführt werden können, versichert der KVN-Sprecher. „Aber wir leben von der Hand in den Mund.“

Wenn Sie glauben, an Corona erkrankt zu sein, nehmen Sie telefonisch Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf, der Sie an das Testzentrum vermittelt, oder wenden Sie sich an die Rufnummer 116 117. Patienten, die auf eigene Faust zum Testzentrum kommen, werden konsequent abgewiesen.

Von Simon Benne