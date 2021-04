Hannover

Aufatmen bei der Üstra: Der Corona-Verdacht im Hauptlager des Betriebshofs Glocksee hat sich nicht bestätigt. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Alle PCR-Tests der betroffenen Mitarbeiter seien negativ ausgefallen. Die Beschäftigten seien umgehend an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt.

Am Donnerstag hatte die Üstra ihr Hauptlager, das die Werkstatt mit Ersatzteilen für alle rund 300 Stadtbahnen versorgt, überraschend schließen müssen und alle acht Mitarbeiter vorsorglich in Quarantäne geschickt. Ein Schnelltest hatte bei einem der Angestellten am Morgen ein positives Ergebnis gezeigt. Der betroffene Mitarbeiter hatte umgehend den Betriebsarzt informiert.

Der Mediziner veranlasste die dann erforderlichen PCR-Tests für alle Beschäftigten des Lagers und ordnete vorsorglich die häusliche Quarantäne an. Zeitgleich arbeitete das Unternehmen an einem Notfallplan für den Fall, das einer der PCR-Tests positiv ausgefallen wäre und die Betroffenen 14 Tage in häuslicher Quarantäne hätten verbringen müssen. All diese Maßnahmen sind jetzt hinfällig.

Von Tobias Morchner