Allein durch die Behandlung von Covid-19-Patienten sind in den Krankenhäusern des Klinikums der Region Hannover (KRH) im vergangenen Jahr 8 Millionen Euro Mehrkosten entstanden. So hätten sich beispielsweise OP-Masken von zuvor 5 Cent das Stück auf 80 Cent massiv verteuert, berichtete KRH-Finanzgeschäftsführerin Barbara Schulte bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2020 am Mittwoch. Zudem hatte das KRH auf eigene Kosten vor Notaufnahmen Zelte aufgebaut und für Mitarbeiterkinder kurzfristig Kitas eingerichtet.

In den Krankenhäusern des KRH war im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte aller Corona-Patienten in der Region Hannover behandelt worden. Das ist ein deutlich höherer Anteil als im Regelbetrieb; vor der Pandemie hatte der Patientenanteil bei rund 40 Prozent gelegen.

Gesamtergebnis: 13,8 Millionen Euro Verlust

Trotz der Corona-Pandemie sieht sich das Klinikum auf einem guten Weg: Das Betriebsergebnis für 2020 liegt bei 6,3 Millionen Euro; ohne die 8 Millionen Euro durch nicht ersetzte Corona-Kosten hätte das Betriebsergebnis sogar bei 14,3 Millionen Euro betragen.

Wenn man Investitionen, Steuern und Zinsen hinzuzählt, liegt das Gesamtergebnis des vergangenen Jahres für das KRH bei minus 13,8 Millionen Euro. „Wir leiden unter der unzureichenden Investitionsfinanzierung der Länder“, betonte Schulte. Denn die Länder seien eigentlich für alle Investitionen im Krankenhausbereich erforderlich, kämen ihrer Verpflichtung aber nicht nach.

