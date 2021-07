Hannover: Corona machte Messerstecher irre

Hannover

Im Wahn hat Aniello T. (40) am 31. Januar 2021 wahllos in der List auf Menschen eingestochen. Das erklärte zum Prozessauftakt am Donnerstag seine Anwältin Tanja Brettschneider. Der Beschuldigte muss sich wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlages verantworten. Laut Anklage ist er schuldunfähig. Zur Tatzeit habe der Mann unter einer Schizophrenie gelitten.

Ungewöhnlich: Opfer-Anwalt Matthias Waldraff bat den Angeklagten, vor der Anklageverlesung seine Atemmaske abzunehmen. „Damit mein Mandant einmal Ihr Gesicht sehen kann“, begründete der Anwalt. Das erste Opfer (31) war vor seinem Auto in der Robertstraße von hinten in den Rücken gestochen worden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sein linker unterer Lungenlappen musste entfernt werden. Auf der Flucht stach Aniello T. einen 50-Jährigen nieder. Dieser Nebenkläger fehlte zum Prozessauftakt im Landgericht Hannover. Er befindet sich derzeit in der Reha.

Man kann sagen, dass beide Männer indirekt Opfer von Corona-Leugnern geworden sind. „Etwa zwei Wochen vor der Tat war mein Mandant bei einem Physiotherapeuten, der ihm viel Angst gemacht hat“, sagt Anwältin Brettschneider. Der Physiotherapeut habe T. erzählt, dass nur die Pharmaindustrie von der Pandemie profitieren würde. Daraufhin postete der Beschuldigte bei Instagram einen kritischen Beitrag zum Thema Corona.

Und damit war die Büchse der Pandora geöffnet. Fortan habe sich T. von allen und jedem beobachtet gefühlt. Er glaubte, dass sein Handy abgehört werde. Er fuhr nachts im Auto umher, weil er sich alleine in seiner Wohnung fürchtete.

Am 31. Januar eskalierte der Wahn. Laut Brettschneider hat ihr Mandant mehrfach in der List ein Pärchen gesehen. „Er glaubte, sie wollten ihn entführen.“ Zumal T. es für ausgemacht hielt, dass sein Kidnapping am 1. Februar 2021 passieren sollte. Also bewaffnete er sich mit zwei Küchenmessern. „Er wollte den Mann nicht töten. Er sah aber keine andere Möglichkeit, als ihn kampfunfähig zu machen.“ Das zweite Opfer sei auf der Flucht vor ihm gefallen. Und da sei T. mit dem Messer auf ihn gefallen. „Mein Mandant wollte ihn nicht verletzen“, erklärte die Anwältin.

„Aufgrund dieser Erklärung stellen sich schon Fragen, die geklärt werden müssen“, sagte Opfer-Anwalt Waldraff. Nach NP-Informationen war es der erste psychotische Schub des Angeklagten. Der Mann wurde in Gifhorn geboren, ist ledig und unverheiratet. Er ist im Besitz der italienischen Staatsangehörigkeit und von Beruf Fliesenleger. Ihn erwartet eine dauerhafte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie, weil er eine Gefahr für die Allgemeinheit sei, heißt es in der Anklage.

