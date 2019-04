Hannover

Zwei couragierte Fußgänger haben am Dienstagmittag in Hannover einen Räuber aufgehalten, der einen Tankstellenbesitzer im Stadtteil Misburg-Nord überfallen wollte. Sie hielten den 57-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei auf, sodass diese ihn festnehmen konnte. Der 54-jährige Geschäftsführer der Tankstelle an der Hannoverschen Straße hatte gegen 12 Uhr das Geschäft verlassen und sich in seinen Wagen gesetzt, um die Tageseinnahmen zur Bank zu bringen. „Kurz darauf riss der 57-Jährige die Fahrertür auf, schlug auf sein Opfer ein und versuchte, das Geld an sich zu nehmen“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse.

Geschäftsführer ruft laut um Hilfe

Der 54-Jährige versuchte durch laute Hilfeschreie, auf sich aufmerksam zu machen – und hatte Erfolg. Zwei 36-Jährige kamen dem Geschäftsführer sofort zur Hilfe und konnten den 57-jährigen Räuber in Schach halten. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Verdächtigen fest, er befindet sich seitdem in Gewahrsam. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der Mann am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden“, sagt Hasse.

Von pah